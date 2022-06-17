В Курганской области выставили на продажу самый дорогой коттедж

Коттедж, расположенный в курганском микрорайоне Рябково, появился в продаже по наиболее дорогой цене среди всех подобных предложений в области. Ознакомиться с предложением можно на сайте Avito.
«Коттедж 427 м² на участке 23 сотки — 47 000 000 ?», — сообщает стоимость коттеджа владелец объявления. Здание дома из тройного красного кирпича находится возле медицинского центра имени Илизарова.
Сообщается, что в коттедже три этажа и 12 комнат. Он подключен к городским сетям электричества, водопровода, канализации и газа. Также во дворе имеется бревенчатая баня 6×6 метров с верандой и кирпичный гараж с автоматическими воротами.
Кроме этого, есть «молодой сад плодовых деревьев и кустарников. Благоустройство выполнено во всем дворе из натурального камня, газоны ухожены». Продавец заявляет о полной отделке, но при этом оценить качество ремонта можно только лично — фотографий интерьера помещений коттеджа нет. Также желающим предлагается поторговаться при осмотре коттеджа.
Трехэтажный коттедж в Кургане продают за 47 млн рублей
фото Avito Курган
В самом дорогом коттедже Курганской области 12 комнат
фото Avito Курган
Городской коттедж в микрорайоне Рябково подключен ко всем магистральным сетям Кургана
фото Avito Курган
На территории частного дома имеется баня с верандой
фото Avito Курган
Для автомобилей предусмотрен большой кирпичный гараж
фото Avito Курган
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Коттедж, расположенный в курганском микрорайоне Рябково, появился в продаже по наиболее дорогой цене среди всех подобных предложений в области. Ознакомиться с предложением можно на сайте Avito. «Коттедж 427 м² на участке 23 сотки — 47 000 000 ?», — сообщает стоимость коттеджа владелец объявления. Здание дома из тройного красного кирпича находится возле медицинского центра имени Илизарова. Сообщается, что в коттедже три этажа и 12 комнат. Он подключен к городским сетям электричества, водопровода, канализации и газа. Также во дворе имеется бревенчатая баня 6×6 метров с верандой и кирпичный гараж с автоматическими воротами. Кроме этого, есть «молодой сад плодовых деревьев и кустарников. Благоустройство выполнено во всем дворе из натурального камня, газоны ухожены». Продавец заявляет о полной отделке, но при этом оценить качество ремонта можно только лично — фотографий интерьера помещений коттеджа нет. Также желающим предлагается поторговаться при осмотре коттеджа. Ранее URA.RU сообщало о самой дорогой квартире Кургана на вторичном рынке. В апартаментах в центре города есть колонны в гостиной и прачечная.