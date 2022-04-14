В центре Кургана продается квартира за 15 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Объявление о продаже крупногабаритной квартиры с колонным залом в элитном доме в центре Кургана появилось на сайте бесплатных объявлений. Стоимость объекта недвижимости составляет 15 миллионов рублей.

«Продается роскошная, двухуровневая (4-5 этажи) квартира 270 кв. м. Дом теплый, кирпичный, всего на 9 квартир. Расположен в самом центре города в отдалении от шумных городских улиц. С огороженной территорией, видеонаблюдением, консьержем и наличием двух собственных парковочных мест!» — описывается объект на сайте Avito. Помимо этого в квартире пять остекленных лоджий, каминный зал и три санузла с теплым полом.

На фотографиях объекта виден колонный зал, прачечная, детская игровая комната. Продавец уверяет, что в апартаментах выполнен классический ремонт высокого уровня. Квартира продается за 15 миллионов рублей или может быть обменяна на жилье в городах южного побережья России, Крыма или Санкт-Петербурге. Это одна из самых дорогих квартир Кургана на вторичном рынке.

Ранее URA.RU сообщало о продаже дорогостоящего таунхауса в коттеджном поселке Кургана. Элитную квартиру, по данным источников, близких к правительству региона, продает бывший замгубернатора Курганской области.

В Кургане продается 7-комнатная двухуровневая квартира за 15 миллионов рублей Фото: avito.ru

В Кургане продают 7-комнатную двухуровневую квартиру за 15 млн рублей Фото: avito.ru

В Кургане продают 7-комнатную двухуровневую квартиру за 15 млн рублей Фото: avito.ru