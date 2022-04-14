14 апреля 2022

В Кургане продается элитная квартира с колонным залом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ипотека, многоэтажка, жилой дом, квартиры
В центре Кургана продается квартира за 15 млн рублей Фото:

Объявление о продаже крупногабаритной квартиры с колонным залом в элитном доме в центре Кургана появилось на сайте бесплатных объявлений. Стоимость объекта недвижимости составляет 15 миллионов рублей.

«Продается роскошная, двухуровневая (4-5 этажи) квартира 270 кв. м. Дом теплый, кирпичный, всего на 9 квартир. Расположен в самом центре города в отдалении от шумных городских улиц. С огороженной территорией, видеонаблюдением, консьержем и наличием двух собственных парковочных мест!» — описывается объект на сайте Avito. Помимо этого в квартире пять остекленных лоджий, каминный зал и три санузла с теплым полом.

На фотографиях объекта виден колонный зал, прачечная, детская игровая комната. Продавец уверяет, что в апартаментах выполнен классический ремонт высокого уровня. Квартира продается за 15 миллионов рублей или может быть обменяна на жилье в городах южного побережья России, Крыма или Санкт-Петербурге. Это одна из самых дорогих квартир Кургана на вторичном рынке.

Ранее URA.RU сообщало о продаже дорогостоящего таунхауса в коттеджном поселке Кургана. Элитную квартиру, по данным источников, близких к правительству региона, продает бывший замгубернатора Курганской области.

В Кургане продается 7-комнатная двухуровневая квартира за 15 миллионов рублей
Фото:

В Кургане продают 7-комнатную двухуровневую квартиру за 15 млн рублей
Фото:

В Кургане продают 7-комнатную двухуровневую квартиру за 15 млн рублей
Фото:

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Объявление о продаже крупногабаритной квартиры с колонным залом в элитном доме в центре Кургана появилось на сайте бесплатных объявлений. Стоимость объекта недвижимости составляет 15 миллионов рублей. «Продается роскошная, двухуровневая (4-5 этажи) квартира 270 кв. м. Дом теплый, кирпичный, всего на 9 квартир. Расположен в самом центре города в отдалении от шумных городских улиц. С огороженной территорией, видеонаблюдением, консьержем и наличием двух собственных парковочных мест!» — описывается объект на сайте Avito. Помимо этого в квартире пять остекленных лоджий, каминный зал и три санузла с теплым полом. На фотографиях объекта виден колонный зал, прачечная, детская игровая комната. Продавец уверяет, что в апартаментах выполнен классический ремонт высокого уровня. Квартира продается за 15 миллионов рублей или может быть обменяна на жилье в городах южного побережья России, Крыма или Санкт-Петербурге. Это одна из самых дорогих квартир Кургана на вторичном рынке. Ранее URA.RU сообщало о продаже дорогостоящего таунхауса в коттеджном поселке Кургана. Элитную квартиру, по данным источников, близких к правительству региона, продает бывший замгубернатора Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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