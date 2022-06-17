США отказались продавать Киеву беспилотники из-за страха перед РФ

18 июня 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

США приостановили сделку по продаже Украине четырех беспилотников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1 °C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. «Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России», — говорится в статье. По данным авторов, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят. Ранее в западных странах выразили опасения по поводу поставок новейшего вооружения на территорию Украины. Там полагают, что Россия может получить их в ходе захвата оборудования. В таком случае российские войска получат возможность изучить принципы работы оружия и разработать системы защиты и противодействия ему, писало издание Defense News. Запад активно поддерживает Вооруженные силы Украины на фоне спецоперации РФ. Однако со временем союзники стали уставать от требований Киева. К тому же, страны ЕС опасаются обострения отношений с Россией. 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1 °C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. «Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России», — говорится в статье. По данным авторов, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят. Ранее в западных странах выразили опасения по поводу поставок новейшего вооружения на территорию Украины. Там полагают, что Россия может получить их в ходе захвата оборудования. В таком случае российские войска получат возможность изучить принципы работы оружия и разработать системы защиты и противодействия ему, писало издание Defense News. Запад активно поддерживает Вооруженные силы Украины на фоне спецоперации РФ. Однако со временем союзники стали уставать от требований Киева. К тому же, страны ЕС опасаются обострения отношений с Россией. 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки.