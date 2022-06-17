17 июня 2022

США отказались продавать Киеву беспилотники из-за страха перед РФ

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, беспилотник
США приостановили сделку по продаже Украине четырех беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1 °C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России», — говорится в статье. По данным авторов, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят.

Ранее в западных странах выразили опасения по поводу поставок новейшего вооружения на территорию Украины. Там полагают, что Россия может получить их в ходе захвата оборудования. В таком случае российские войска получат возможность изучить принципы работы оружия и разработать системы защиты и противодействия ему, писало издание Defense News. Запад активно поддерживает Вооруженные силы Украины на фоне спецоперации РФ. Однако со временем союзники стали уставать от требований Киева. К тому же, страны ЕС опасаются обострения отношений с Россией. 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки.

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США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1 °C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. «Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России», — говорится в статье. По данным авторов, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят. Ранее в западных странах выразили опасения по поводу поставок новейшего вооружения на территорию Украины. Там полагают, что Россия может получить их в ходе захвата оборудования. В таком случае российские войска получат возможность изучить принципы работы оружия и разработать системы защиты и противодействия ему, писало издание Defense News. Запад активно поддерживает Вооруженные силы Украины на фоне спецоперации РФ. Однако со временем союзники стали уставать от требований Киева. К тому же, страны ЕС опасаются обострения отношений с Россией. 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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