СМИ: Запад устал от требований Украины по поставкам оружия

18 июня 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Запад начала уставать от требований Киева по поставкам оружия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад начинает уставать от требований Украины по поставкам оружия. Об этом пишет японское издание Asahi Shimbun. В материале СМИ говорится о том, что Киев в последнее время все чаще поднимает вопрос о недостаточной поддержке со стороны США и других стран Запада. Отмечается, что украинские власти все настойчивее просят об увеличении военных поставок. Так, в Asahi Shimbun напомнили о словах заместителя министра обороны Украина Анны Маляр о том, что Киев получил от западных партнеров лишь 10% необходимого ему оружия. Авторы утверждают, что западные страны могут быть просто не в состоянии удовлетворить запросы украинской стороны по оружию как по объемам, так и скорости поставок. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации республики. В частности, 1 июня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Также Белый дом намерен объявить о поставках вооружения на сумму 650 миллионов долларов, включая устанавливаемые на транспортные средства противокорабельные ракеты Harpoon. Однако в Офисе президента Украины продолжают утверждать, что военная помощь Киеву со стороны Североатлантического альянса, будет недостаточной для противостояния с Россией. Немецкий журнал Der Spiegel писал, что США с трудом смогут удовлетворить потребности Киева в вооружении. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Запад начинает уставать от требований Украины по поставкам оружия. Об этом пишет японское издание Asahi Shimbun. В материале СМИ говорится о том, что Киев в последнее время все чаще поднимает вопрос о недостаточной поддержке со стороны США и других стран Запада. Отмечается, что украинские власти все настойчивее просят об увеличении военных поставок. Так, в Asahi Shimbun напомнили о словах заместителя министра обороны Украина Анны Маляр о том, что Киев получил от западных партнеров лишь 10% необходимого ему оружия. Авторы утверждают, что западные страны могут быть просто не в состоянии удовлетворить запросы украинской стороны по оружию как по объемам, так и скорости поставок. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации республики. В частности, 1 июня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. Также Белый дом намерен объявить о поставках вооружения на сумму 650 миллионов долларов, включая устанавливаемые на транспортные средства противокорабельные ракеты Harpoon. Однако в Офисе президента Украины продолжают утверждать, что военная помощь Киеву со стороны Североатлантического альянса, будет недостаточной для противостояния с Россией. Немецкий журнал Der Spiegel писал, что США с трудом смогут удовлетворить потребности Киева в вооружении.