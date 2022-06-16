16 июня 2022

Макрон: страны Запада решили прекратить поставлять оружие Киеву

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НАТО. Москва, доставка, нато, франция, самолет, nato, танк, поставка оружия, вооружения
По словам Макрона, это является почти официальной позицией партнеров по НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому мы договорились не поставлять определенные вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки», — констатировал Макрон, передает агентство «Укринформ» (заблокирован в РФ). Он добавил, что украинские власти в курсе этой договоренности.

Ранее в газете The New York Times вышла статья о том, что западное вооружение, поставляемое на Украину, местами наносит больше вреда, чем пользы. Также сказано, что беспокойство вызывает ущерб, который наносится Западу в связи с поставками оружия. Так, страдает, в частности, экономика европейских стран, в некоторых государствах появилась высокая инфляция и подскочили цены на энергоносители, а граждане таких государств стали проявлять больше недовольства.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако не пришли к единому решению. По словам Зеленского, возобновление обсуждений возможно лишь после того, как Россия возвратит территорий Украины.

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Страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому мы договорились не поставлять определенные вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки», — констатировал Макрон, передает агентство «Укринформ» (заблокирован в РФ). Он добавил, что украинские власти в курсе этой договоренности. Ранее в газете The New York Times вышла статья о том, что западное вооружение, поставляемое на Украину, местами наносит больше вреда, чем пользы. Также сказано, что беспокойство вызывает ущерб, который наносится Западу в связи с поставками оружия. Так, страдает, в частности, экономика европейских стран, в некоторых государствах появилась высокая инфляция и подскочили цены на энергоносители, а граждане таких государств стали проявлять больше недовольства. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако не пришли к единому решению. По словам Зеленского, возобновление обсуждений возможно лишь после того, как Россия возвратит территорий Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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