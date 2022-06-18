Полковник Матвийчук назвал срок сдачи в плен боевиков с «Азота»

18 июня 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Наемники боятся оказаться в плену у военных ЛДНР, сказал Анатолий Матвийчук (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Они понимают, что обречены на поражение, и хотят себе выторговать особые условия сдачи. Я думаю, что торговля будет идти до последнего. А это последнее наступит, когда упадут последние капли воды и последние крохи еды. А они уже на исходе. Недели две-три туда не подвозят ничего. Это не „Азовсталь“, где они делали месячные запасы. Патроны кончаются, снаряды кончаются. Думаю, агония наступит в ближайшие четыре-пять дней», — сказал Анатолий Матвийчук. Эксперт добавил, что в окружении украинские военные очень ограничены в ресурсах. «Это показывает степень их противодействия. Они уже не так поливают из автоматов, пулеметов, как раньше. Экономят боеприпасы. Те, что советского производства, пополнить не получится, заводы уничтожены. А то, что подкидывает НАТО, — это крохи. Поставили, например, гаубицы и дали всего 100 тысяч снарядов. Нормальный бой требует расхода приблизительно 6,5—7 тысяч. Мы расходуем по 50-60 тысяч снарядов за бой», — сообщил собеседник URA.RU. По его словам, за счет военных, которые остались заперты на заводе, Киев пытается получить больше оружия и денег. «Нацики, которые там засели, пытаются повторить сценарий „Азовстали“. Сражающаяся Украина — это бренд, который очень хорошо продается. Давайте деньги, давайте оружие, мы будем сражаться сколько нужно. Мы боремся до последнего. Нас не сломить. Мы все защитники», — объяснил полковник в отставке. Военный эксперт раскрыл, какая участь ждет тех, кто скрывается на «Азоте». «Там очень много наемников. По различным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и поляки, и англичане, и американцы. Они не знают, что делать. В плен — осудят, они военные преступники. У кого на руках военный документ, что они служат в ВСУ, худо-бедно приравняют к военнопленным и будут обращаться с ними согласно Женевской конвенции. Они боятся, потому что у них на глазах уже осуждены три наемника, которые были в Мариуполе», — подчеркнул Матвийчук. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Российским военным удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот». С ними ведутся переговоры о сдаче в плен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Они понимают, что обречены на поражение, и хотят себе выторговать особые условия сдачи. Я думаю, что торговля будет идти до последнего. А это последнее наступит, когда упадут последние капли воды и последние крохи еды. А они уже на исходе. Недели две-три туда не подвозят ничего. Это не „Азовсталь“, где они делали месячные запасы. Патроны кончаются, снаряды кончаются. Думаю, агония наступит в ближайшие четыре-пять дней», — сказал Анатолий Матвийчук. Эксперт добавил, что в окружении украинские военные очень ограничены в ресурсах. «Это показывает степень их противодействия. Они уже не так поливают из автоматов, пулеметов, как раньше. Экономят боеприпасы. Те, что советского производства, пополнить не получится, заводы уничтожены. А то, что подкидывает НАТО, — это крохи. Поставили, например, гаубицы и дали всего 100 тысяч снарядов. Нормальный бой требует расхода приблизительно 6,5—7 тысяч. Мы расходуем по 50-60 тысяч снарядов за бой», — сообщил собеседник URA.RU. По его словам, за счет военных, которые остались заперты на заводе, Киев пытается получить больше оружия и денег. «Нацики, которые там засели, пытаются повторить сценарий „Азовстали“. Сражающаяся Украина — это бренд, который очень хорошо продается. Давайте деньги, давайте оружие, мы будем сражаться сколько нужно. Мы боремся до последнего. Нас не сломить. Мы все защитники», — объяснил полковник в отставке. Военный эксперт раскрыл, какая участь ждет тех, кто скрывается на «Азоте». «Там очень много наемников. По различным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и поляки, и англичане, и американцы. Они не знают, что делать. В плен — осудят, они военные преступники. У кого на руках военный документ, что они служат в ВСУ, худо-бедно приравняют к военнопленным и будут обращаться с ними согласно Женевской конвенции. Они боятся, потому что у них на глазах уже осуждены три наемника, которые были в Мариуполе», — подчеркнул Матвийчук. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Российским военным удалось освободить территорию Северодонецка, но националисты засели на химзаводе «Азот». С ними ведутся переговоры о сдаче в плен.