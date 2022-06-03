Кремль: опыт «Азовстали» пригодится военным на заводе «Азот»

Опыт, которые приобретают российские военные в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине (в том числе по блокировке мариупольского завода «Азовсталь»), применяется при выполнении новых задач. Вероятно, он будет использован при освобождении химического завода «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о тактике освобождения предприятия и находящихся там мирных жителей.
«Вопрос тактики находится в компетенции Минобороны. Каждый день ведения специальной военной операции добавляет [российским войскам] новый опыт. Конечно, он используется в ходе продолжения спецоперации», — отметил Песков.
По данным Киева, в бомбоубежищах под химическим заводом «Азот» в Северодонецке находится около 800 человек, в том числе мирных жителей. Аналогичная ситуация была на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», который около месяца был заблокирован союзными войсками. После этого все находившиеся в подземных помещениях националисты и военнослужащие ВСУ сдались в плен.
Опыт, которые приобретают российские военные в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине (в том числе по блокировке мариупольского завода «Азовсталь»), применяется при выполнении новых задач. Вероятно, он будет использован при освобождении химического завода «Азот» в Северодонецке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о тактике освобождения предприятия и находящихся там мирных жителей. «Вопрос тактики находится в компетенции Минобороны. Каждый день ведения специальной военной операции добавляет [российским войскам] новый опыт. Конечно, он используется в ходе продолжения спецоперации», — отметил Песков. По данным Киева, в бомбоубежищах под химическим заводом «Азот» в Северодонецке находится около 800 человек, в том числе мирных жителей. Аналогичная ситуация была на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», который около месяца был заблокирован союзными войсками. После этого все находившиеся в подземных помещениях националисты и военнослужащие ВСУ сдались в плен.