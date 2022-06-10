Посол ЛНР: боевики на «Азоте» хотят начать переговоры

Украинские боевики, засевшие на химическом заводе «Азот», хотят провести переговоры с российской стороной. Такое мнение высказал посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.
«Немногочисленна группировка укроформирований на территории химобъединения АЗОТ покинуть предприятие уже не может. Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет», — отметил он в своем telegram-канале.
Мирошник добавил, что укрывшимся на «Азоте» солдатам ВСУ остается только сложить оружие и сдаться в плен, пишет RT. Сам завод находится в Северодонецке, куда уже прибыли российские войска в ходе специальной операции, сообщает телеканал 360. Ранее стало известно, что ВСУ заминировали территорию «Азота». Сообщалось также, что они взорвали там цистерну с азотной кислотой, в результате чего пострадали мирные жители.
Аналогичная ситуация была на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», который около месяца был заблокирован российскими войсками. После этого все находившиеся в подземных помещениях националисты и военнослужащие ВСУ сдались в плен.
Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля. Ее главные цели — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных жителей в Донбассе от обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Украинские боевики, засевшие на химическом заводе «Азот», хотят провести переговоры с российской стороной. Такое мнение высказал посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник. «Немногочисленна группировка укроформирований на территории химобъединения АЗОТ покинуть предприятие уже не может. Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет», — отметил он в своем telegram-канале. Мирошник добавил, что укрывшимся на «Азоте» солдатам ВСУ остается только сложить оружие и сдаться в плен, пишет RT. Сам завод находится в Северодонецке, куда уже прибыли российские войска в ходе специальной операции, сообщает телеканал 360. Ранее стало известно, что ВСУ заминировали территорию «Азота». Сообщалось также, что они взорвали там цистерну с азотной кислотой, в результате чего пострадали мирные жители. Аналогичная ситуация была на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», который около месяца был заблокирован российскими войсками. После этого все находившиеся в подземных помещениях националисты и военнослужащие ВСУ сдались в плен. Россия начала вынужденную специальную операцию на Украине в конце февраля. Ее главные цели — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение мирных жителей в Донбассе от обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.