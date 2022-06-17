В ГИБДД рассказали об упавшей под землю в Первоуральске машине. Видео

18 июня 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на перекрестке улиц Герцена и Чкалова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) на пересечении улиц Герцена и Чкалова машина провалилась под асфальт. Накануне на участке проводили работы сотрудники теплосетевой службы, также прошел дождь. Это могло стать причиной инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского управления ГИБДД. «На участке накануне проводились работы теплосетями, потом [яму] засыпали щебнем. После дождей щебень размыло. Информация передана для устранения недостатков, на месте работает подрядчик. Наряд составил акт, выставлен временный дорожный знак „Объезд препятствия“», — рассказали URA.RU в ГИБДД. Провалившаяся под асфальт машина не получила повреждений, и водитель не захотел оформлять ДТП. Об инциденте с машиной в соцсетях сообщил активист «Первоуральской народной команды» Максим Ездаков. По его словам, на проблемном участке компания СТК неоднократно ликвидировала аварии и меняла трубы. «И посмотрите, до чего дошло! Автомобиль просто провалился под землю. Куда смотрит наша власть? Почему СТК, когда копает, не восстанавливает все по-человечески», — написал Ездаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Первоуральске (Свердловская область) на пересечении улиц Герцена и Чкалова машина провалилась под асфальт. Накануне на участке проводили работы сотрудники теплосетевой службы, также прошел дождь. Это могло стать причиной инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского управления ГИБДД. «На участке накануне проводились работы теплосетями, потом [яму] засыпали щебнем. После дождей щебень размыло. Информация передана для устранения недостатков, на месте работает подрядчик. Наряд составил акт, выставлен временный дорожный знак „Объезд препятствия“», — рассказали URA.RU в ГИБДД. Провалившаяся под асфальт машина не получила повреждений, и водитель не захотел оформлять ДТП. Об инциденте с машиной в соцсетях сообщил активист «Первоуральской народной команды» Максим Ездаков. По его словам, на проблемном участке компания СТК неоднократно ликвидировала аварии и меняла трубы. «И посмотрите, до чего дошло! Автомобиль просто провалился под землю. Куда смотрит наша власть? Почему СТК, когда копает, не восстанавливает все по-человечески», — написал Ездаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».