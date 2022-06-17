17 июня 2022

В ГИБДД рассказали об упавшей под землю в Первоуральске машине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, дыра в асфальте, некрасовский мост, мост некрасова
Инцидент произошел на перекрестке улиц Герцена и Чкалова Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) на пересечении улиц Герцена и Чкалова машина провалилась под асфальт. Накануне на участке проводили работы сотрудники теплосетевой службы, также прошел дождь. Это могло стать причиной инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

«На участке накануне проводились работы теплосетями, потом [яму] засыпали щебнем. После дождей щебень размыло. Информация передана для устранения недостатков, на месте работает подрядчик. Наряд составил акт, выставлен временный дорожный знак „Объезд препятствия“», — рассказали URA.RU в ГИБДД. Провалившаяся под асфальт машина не получила повреждений, и водитель не захотел оформлять ДТП.

Об инциденте с машиной в соцсетях сообщил активист «Первоуральской народной команды» Максим Ездаков. По его словам, на проблемном участке компания СТК неоднократно ликвидировала аварии и меняла трубы. «И посмотрите, до чего дошло! Автомобиль просто провалился под землю. Куда смотрит наша власть? Почему СТК, когда копает, не восстанавливает все по-человечески», — написал Ездаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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В Первоуральске (Свердловская область) на пересечении улиц Герцена и Чкалова машина провалилась под асфальт. Накануне на участке проводили работы сотрудники теплосетевой службы, также прошел дождь. Это могло стать причиной инцидента, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского управления ГИБДД. «На участке накануне проводились работы теплосетями, потом [яму] засыпали щебнем. После дождей щебень размыло. Информация передана для устранения недостатков, на месте работает подрядчик. Наряд составил акт, выставлен временный дорожный знак „Объезд препятствия“», — рассказали URA.RU в ГИБДД. Провалившаяся под асфальт машина не получила повреждений, и водитель не захотел оформлять ДТП. Об инциденте с машиной в соцсетях сообщил активист «Первоуральской народной команды» Максим Ездаков. По его словам, на проблемном участке компания СТК неоднократно ликвидировала аварии и меняла трубы. «И посмотрите, до чего дошло! Автомобиль просто провалился под землю. Куда смотрит наша власть? Почему СТК, когда копает, не восстанавливает все по-человечески», — написал Ездаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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