Курганцы «приехали на Савин» — в области прошел большой фестиваль

Этнокультурный фестиваль собрал две тысячи человек Фото: Александр Кулаковский URA.RU

В Белозерском округе состоялся третий этнокультурный фестиваль «Едем на Савин». Праздник проводят с 2018 года (в 2020 и 2021 его пришлось отменить), зато в этот раз все желающие смогли посетить этнокультурный центр и археологический памятник «Савин—1», сообщают в правительстве Курганской области. Туристы называют этот музей под открытым небом «Курганский Стоунхендж».

«Если в 2019 году фестиваль собрал не более пятисот человек, то в этом уже порядка двух тысяч любителей археологии, древностей, путешествий и новых впечатлений. Каждый год здесь появляются новые объекты, локации, фото-зоны. Мое твердое убеждение, что одна из основных точек роста экономики нашего округа — это туризм», — рассказал глава Белозерского округа Александр Завьялов.

Зауральцы слушали народные песни в исполнении коллективов из разных районов области, играли в народные игры — сбивали друг с друга шапки, прыгали в мешках. Кульминацией праздника стало катание на аэростате.

Напомним, что объект культурного наследия федерального значения «Савин—1» был реконструирован. За три года на территории археологического памятника воссоздали древнюю обсерваторию, с помощью которой наши предки могли измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе. «Объект такой, каким он был 5 000 лет назад, в эпоху энеолита», — заявляли власти региона. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты облдумы при обсуждении мер господдержки развития внутреннего туризма предлагали чиновникам больше рекламировать объект и мероприятия, связанные с ним, так как это может привлечь туристов из-за рубежа.

«Савин-1» называют «Курганский Стоунхендж» Пресс-служба губернатора Курганской области

Этнокультурный фестиваль возобновили после двухлетнего перерыва Пресс-служба губернатора Курганской области

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