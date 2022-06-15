Курганский «Стоунхендж» рекламируют после критики депутатов

Археологический памятник «Савин-1» под Курганом начали рекламировать в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсети «ВКонтакте» появилась реклама археологического памятника «Савин», который находится в Белозерском районе Курганской области. Ранее депутаты облдумы при обсуждении мер господдержки развития внутреннего туризма предлагали чиновникам больше рекламировать этот объект и мероприятия, связанные с ним, так как это может привлечь туристов из-за рубежа, передает корреспондент URA.RU.

«Где информация о святилище Савин? Лет 19 назад в день летнего солнцестояния туда приезжали группы, в том числе астроархеологи, ученые из Австрии, а также своеобразные люди, которые верят в Шамбалу. Это древнейший памятник архитектуры. Тем более, что Савин приобрел другой вид», — сказал депутат Ярослав Климко, предложив активнее рекламировать предстоящий День летнего солнцестояния в Савине, чтобы привлечь туристов.

Начальник управления культуры Наталья Гончаренко ответила, что на территории этнокультурного центра «Савин» запланировано два фестиваля: один 18 июня, а второй — в августе. Позже в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что фестиваль «Едем на Савин» пройдет 18 июня, в 16:00. Запланировано проведение мастер-классов по народным промыслам, игры, катания на веломобиле и полет на аэростате. В рекламной записи от Белозерского краеведческого музея туристам предлагают уже сейчас заказать экскурсию на Савин.

Ранее URA.RU, что курганские депутаты отчитали Наталью Гончаренко за доклад о развитии туризма в регионе. Археологический памятник «Савин-1» — ровесник английского «Стоунхенджа». Объект воссоздан в первоначальном виде, каким был 5000 лет назад, в эпоху неолита. В 2021 году проведена реконструкция саргатского кургана возле «Савин-1». Он находится у села Гагарье. В захоронении лежит фигура саргатского воина и копии оружия с хозяйственным инвентарем.

В Курганской области пройдет фестиваль на объекте «Савин-1», который называют аналогом «Стоунхенджа» фото: Белозерский районный краеведческий музей

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