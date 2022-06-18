В Свердловской области сгорел частный дом, пожар попал на видео

В селе Балтым (Свердловская область) сгорел частный дом площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 150 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел на улице Первомайская. По словам спасателей, к ним поступило сообщение о возгорании 18 июня в 22:31. Через 20 минут пожарные прибыли на место и локализовали пламя, потушить частный дом удалось спустя 40 минут. О пострадавших не сообщается
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Екатеринбурге, спасатели эвакуировали двух детей из горящего дома. Также агентство рассказывало о поджоге в свердловском санатории, в момент поджога в одном из домов спала семья отдыхающих.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
В селе Балтым (Свердловская область) сгорел частный дом площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 150 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пожар произошел на улице Первомайская. По словам спасателей, к ним поступило сообщение о возгорании 18 июня в 22:31. Через 20 минут пожарные прибыли на место и локализовали пламя, потушить частный дом удалось спустя 40 минут. О пострадавших не сообщается Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Екатеринбурге, спасатели эвакуировали двух детей из горящего дома. Также агентство рассказывало о поджоге в свердловском санатории, в момент поджога в одном из домов спала семья отдыхающих.