18 июня 2022

В Свердловской области сгорел частный дом, пожар попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Аша, Челябинская область, пожар, огонь
В Свердловской области загорелся частный дом площадью 150 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В селе Балтым (Свердловская область) сгорел частный дом площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 150 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел на улице Первомайская. По словам спасателей, к ним поступило сообщение о возгорании 18 июня в 22:31. Через 20 минут пожарные прибыли на место и локализовали пламя, потушить частный дом удалось спустя 40 минут. О пострадавших не сообщается

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Екатеринбурге, спасатели эвакуировали двух детей из горящего дома. Также агентство рассказывало о поджоге в свердловском санатории, в момент поджога в одном из домов спала семья отдыхающих.

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В селе Балтым (Свердловская область) сгорел частный дом площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 150 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пожар произошел на улице Первомайская. По словам спасателей, к ним поступило сообщение о возгорании 18 июня в 22:31. Через 20 минут пожарные прибыли на место и локализовали пламя, потушить частный дом удалось спустя 40 минут. О пострадавших не сообщается Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Екатеринбурге, спасатели эвакуировали двух детей из горящего дома. Также агентство рассказывало о поджоге в свердловском санатории, в момент поджога в одном из домов спала семья отдыхающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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