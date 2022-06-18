В Свердловской области сгорел частный дом, пожар попал на видео

В Свердловской области загорелся частный дом площадью 150 квадратных метров (архивное фото) Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

В селе Балтым (Свердловская область) сгорел частный дом площадью 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 150 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел на улице Первомайская. По словам спасателей, к ним поступило сообщение о возгорании 18 июня в 22:31. Через 20 минут пожарные прибыли на место и локализовали пламя, потушить частный дом удалось спустя 40 минут. О пострадавших не сообщается

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Екатеринбурге, спасатели эвакуировали двух детей из горящего дома. Также агентство рассказывало о поджоге в свердловском санатории, в момент поджога в одном из домов спала семья отдыхающих.