Тагильчане заметили, как неизвестные устроили свалку мусора и скрылись Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижнего Тагила заметили, как несколько мужчин разгружали строительный мусор с грузовика, после замечания неизвестные закрыли государственные номера на автомобиле и скрылись. Об этом рассказал очевидец.

«Дерзость и чувство безнаказанности просто зашкаливает! Уже самосвалами вывозят свои строительные „потроха“ и даже не испытывают мук совести. Вот сейчас скорее всего первым делом спрячет и машину, и сам заляжет на дно», — поделился эмоциями житель с сообществом «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Строительный мусор выбрасывали возле дома №40 на улице Пихтовая напротив садов. На кадрах видно, что тагильчанин сделал мужчинам замечание, после чего они скрыли госномера и уехали. По словам автора видео, неизвестные резко отреагировали на его слова и угрожали расправой. URA.RU направило запрос в МУ МВД «Нижнетагильское».