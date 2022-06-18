18 июня 2022
17 июня 2022

Пермские спасатели разыскивают нуждающегося в медпомощи мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия штормового ветра в поселке Нердва Карагайского района Пермского края, дерево упало, провод, дом деревянный
В Пермском крае пропал мужчина, которому нужна медпомощь Фото:

Пермский отряд «Лиза Алерт» объявил о поисковых мероприятиях 50-летнего жителя деревни Проселочная, который пропал 17 июня. Информация о поиске размещена на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Бруцкий Сергей Стефанович, 50 лет, д. Проселочная, Сивинский м. о., Пермский край. 17 июня 2022 года ушел в неизвестном направлении», — сообщают организаторы поиска. Согласно информации о пропавшем, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Также спасатели опубликовали приметы пропавшего пермяка. «Рост 174 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые», — содержит данные ориентировка. Пропавший был одет в клетчатую синюю рубаху, джинсы и черные сланцы.

Ранее URA.RU сообщало о пропавшем туристе в Красновишерском районе Пермского края. Мужчина бесследного исчез в районе достопримечательности Говорливый камень.

Пермские спасатели разыскивают пропавшего 17 июня мужчину

Пермский отряд «Лиза Алерт» объявил о поисковых мероприятиях 50-летнего жителя деревни Проселочная, который пропал 17 июня. Информация о поиске размещена на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». «Пропал Бруцкий Сергей Стефанович, 50 лет, д. Проселочная, Сивинский м. о., Пермский край. 17 июня 2022 года ушел в неизвестном направлении», — сообщают организаторы поиска. Согласно информации о пропавшем, мужчина нуждается в медицинской помощи. Также спасатели опубликовали приметы пропавшего пермяка. «Рост 174 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые», — содержит данные ориентировка. Пропавший был одет в клетчатую синюю рубаху, джинсы и черные сланцы. Ранее URA.RU сообщало о пропавшем туристе в Красновишерском районе Пермского края. Мужчина бесследного исчез в районе достопримечательности Говорливый камень.
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