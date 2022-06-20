Солисту балета Евгения Панфилова дал грант Владимир Путин

Хореографическая труппа «Балет толстых Евгения Панфилова» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Алексей Расторгуев, солист и хореограф театра «Балет Евгения Панфилова», получил президентский грант «для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства». Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«На осуществление проекта по разработке и реализации образовательной авторской программы по современной хореографии для танцоров, хореографов и руководителей танцевальных коллективов Пермского края «От идеи до апплодисментов», — сообщается в документе. Ежегодный грант учрежден в соответствии с Указом президента РФ о мерах по усилению господдержки культуры и искусства в стране.

Алексей Расторгуев — персональный номинант национальной театральной Премии «Золотая Маска», лауреат международных и всероссийских конкурсов артистов балета и фестивалей современной хореографии, лауреат Премии в сфере культуры и искусства имени Сергея Дягилева и обладатель других наград, связанных с современной хореографией. Отметим, что театр был создан в 1979 году как уникальное объединение с различной танцевальной эстетикой, но с единым авторским стилем хореографа Евгения Панфилова. В 2002 году он трагически погиб, и с 2003 года художественным руководителем театра был назначен на тот момент солист и его «правая рука» Сергей Райник.

Алексея Расторгуева приняли в театр в 1996 году сразу после окончания Пермского хореографического училища Театр «Балет Евгения Панфилова»