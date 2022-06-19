19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Аналитики утверждают, что курганцы стали больше зарабатывать

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейтинг регионов был подготовлен по заказу РИА «Новости» Фото:

По сравнению с прошлым годом Курганская область поднялась на один пункт вверх (ранее она занимала 80-ую позицию) в рейтинге регионов России по доходам населения по итогу 2021 года. Данные опубликованы в СМИ.

«79-я строчка — Курганская область. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2021 году — 1,15. Доля населения за чертой бедности — 18,5» — написано на сайте РИА «Новости».

На первом и втором местах расположились Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий АО. На третьем — Москва. Самыми неблагополучными регионами по итогу 2021 года стали Горный Алтай, Ингушетия и Тува.

URA.RU уже сообщало, что жители Курганской области за четыре месяца этого года заплатили по налогам больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также корреспонденты агентства писали, что Курганская область оказалась в конце рейтинга российских субъектов по благосостоянию семей. Регион занял 73-е место. Рейтинг был составлен на основе официальных статистических данных.

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По сравнению с прошлым годом Курганская область поднялась на один пункт вверх (ранее она занимала 80-ую позицию) в рейтинге регионов России по доходам населения по итогу 2021 года. Данные опубликованы в СМИ. «79-я строчка — Курганская область. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2021 году — 1,15. Доля населения за чертой бедности — 18,5» — написано на сайте РИА «Новости». На первом и втором местах расположились Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий АО. На третьем — Москва. Самыми неблагополучными регионами по итогу 2021 года стали Горный Алтай, Ингушетия и Тува. URA.RU уже сообщало, что жители Курганской области за четыре месяца этого года заплатили по налогам больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также корреспонденты агентства писали, что Курганская область оказалась в конце рейтинга российских субъектов по благосостоянию семей. Регион занял 73-е место. Рейтинг был составлен на основе официальных статистических данных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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