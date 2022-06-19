Аналитики утверждают, что курганцы стали больше зарабатывать

Рейтинг регионов был подготовлен по заказу РИА «Новости» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По сравнению с прошлым годом Курганская область поднялась на один пункт вверх (ранее она занимала 80-ую позицию) в рейтинге регионов России по доходам населения по итогу 2021 года. Данные опубликованы в СМИ.

«79-я строчка — Курганская область. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2021 году — 1,15. Доля населения за чертой бедности — 18,5» — написано на сайте РИА «Новости».

На первом и втором местах расположились Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий АО. На третьем — Москва. Самыми неблагополучными регионами по итогу 2021 года стали Горный Алтай, Ингушетия и Тува.

URA.RU уже сообщало, что жители Курганской области за четыре месяца этого года заплатили по налогам больше, чем за аналогичный период 2021 года. Также корреспонденты агентства писали, что Курганская область оказалась в конце рейтинга российских субъектов по благосостоянию семей. Регион занял 73-е место. Рейтинг был составлен на основе официальных статистических данных.