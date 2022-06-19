Мошенник из Кургана поставлял некачественных роботов для МЧС

В своей работе сотрудникам МЧС приходится прибегать к использованию роботехнических средств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предпринимателю из Кургана вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при «изготовлении и поставке роботехнических средств» для нужд МЧС России. Информация опубликована на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что директор предприятия, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств из бюджета РФ заключил с МЧС России государственный контракт на поставку робототехнических средств легкого класса в количестве 10 единиц с определенными характеристиками. Он при этом знал, что предприятие не имеет технологической возможности изготовить заявленное на конкурс оборудование», — передает пресс-служба ведомства.

Заказ в срок не был выполнен. Качество товара — не соответствовало нормам. Таким образом мошенник похитил путем обмана из бюджета более 56 млн рублей. Свою вину он не признал. Суд отправил директора компании в исправительную колонию общего режима на 5 лет.