ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

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В результате обстрела пострадали несколько объектов, сообщил губернатор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка в граничащей с Украиной Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», — написал Богомаз в Telegram.

После обстрела в поселке частично отсутствует электричество из-за повреждения РЭС и нескольких других объектов. По предварительной информации, есть пострадавший, добавил губернатор.

На территории Украины проводится российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка в граничащей с Украиной Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», — написал Богомаз в Telegram. После обстрела в поселке частично отсутствует электричество из-за повреждения РЭС и нескольких других объектов. По предварительной информации, есть пострадавший, добавил губернатор. На территории Украины проводится российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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