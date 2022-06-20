ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

В результате обстрела пострадали несколько объектов, сообщил губернатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка в граничащей с Украиной Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена», — написал Богомаз в Telegram.

После обстрела в поселке частично отсутствует электричество из-за повреждения РЭС и нескольких других объектов. По предварительной информации, есть пострадавший, добавил губернатор.

На территории Украины проводится российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!