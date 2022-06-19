Пермяка поймали на продаже поддельных кроссовок Nike и Adidas

20 июня 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Контрафактные кроссовки продавали за 3200 рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Житель города Краснокамск Пермского края торговал на местном рынке кроссовками популярных брендов Nike и Adidas. Но товар был контрафактным, за что бизнесмена задержала полиция. «Предприниматель предпочитал продавать марки пользующиеся повышенным спросом у покупателей: „Nike“, „Adidas“. Правоохранителями было установлено, что за непродолжительный период времени на прилавки рынка поступило порядка 35 пар обуви со всемирно известными логотипами. Отдавались модные кроссовки по „приятной“ цене — 3 200 рублей», — сообщается на сайте управления службы судебных приставов по Пермскому краю. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Суд оштрафовал нарушителя на 25 000 рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Житель города Краснокамск Пермского края торговал на местном рынке кроссовками популярных брендов Nike и Adidas. Но товар был контрафактным, за что бизнесмена задержала полиция. «Предприниматель предпочитал продавать марки пользующиеся повышенным спросом у покупателей: „Nike“, „Adidas“. Правоохранителями было установлено, что за непродолжительный период времени на прилавки рынка поступило порядка 35 пар обуви со всемирно известными логотипами. Отдавались модные кроссовки по „приятной“ цене — 3 200 рублей», — сообщается на сайте управления службы судебных приставов по Пермскому краю. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Суд оштрафовал нарушителя на 25 000 рублей.