19 июня 2022
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17 июня 2022

Пермяка поймали на продаже поддельных кроссовок Nike и Adidas

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, рынок китайский, контрафактные кроссовки, адидас, коробки обувные
Контрафактные кроссовки продавали за 3200 рублей Фото:

Житель города Краснокамск Пермского края торговал на местном рынке кроссовками популярных брендов Nike и Adidas. Но товар был контрафактным, за что бизнесмена задержала полиция.

«Предприниматель предпочитал продавать марки пользующиеся повышенным спросом у покупателей: „Nike“, „Adidas“. Правоохранителями было установлено, что за непродолжительный период времени на прилавки рынка поступило порядка 35 пар обуви со всемирно известными логотипами. Отдавались модные кроссовки по „приятной“ цене — 3 200 рублей», — сообщается на сайте управления службы судебных приставов по Пермскому краю.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Суд оштрафовал нарушителя на 25 000 рублей.

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Житель города Краснокамск Пермского края торговал на местном рынке кроссовками популярных брендов Nike и Adidas. Но товар был контрафактным, за что бизнесмена задержала полиция. «Предприниматель предпочитал продавать марки пользующиеся повышенным спросом у покупателей: „Nike“, „Adidas“. Правоохранителями было установлено, что за непродолжительный период времени на прилавки рынка поступило порядка 35 пар обуви со всемирно известными логотипами. Отдавались модные кроссовки по „приятной“ цене — 3 200 рублей», — сообщается на сайте управления службы судебных приставов по Пермскому краю. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Суд оштрафовал нарушителя на 25 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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