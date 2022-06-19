Пермяки станцуют с психотерапевтом и посмотрят кино на реке

20 июня 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Мероприятие — только для работников культуры Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми второй раз пройдет фестиваль «Кинорека» для руководителей социальных кинозалов и учреждений культуры региона. Гости проведут три дня — с 24 по 26 июня на теплоходе. Программа фестиваля будет насыщенной, а его тема — трансформация себя, пространства и сообщества. «Это событие, позволит участникам полностью погрузиться в творческую среду. Гости приобретут новый опыт, познакомятся с коллегами и представителями разных сфер регионального и всероссийского уровня. В их числе кинорежиссер Алексей Федорченко, визуальный антрополог Елена Данилко, социолог Денис Сивков и другие», — сообщают организаторы события у себя в соцсетях. В программе «Кинореки» — кинопоказы документальных и игровых фильмов, лекций, мастер-классов, творческих мастерских разных направлений. Участники будут заниматься йогой, петь, танцевать с психотерапевтом, обучатся дизайну пространств и даже совершат экскурсию по звездному небу. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко выросли цены на теплоходные прогулки по Каме. Четырехчасовые прогулки по Каме на теплоходах «Козьма Минин» и «Н.В. Гоголь» в Перми подорожали в полтора раза. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми второй раз пройдет фестиваль «Кинорека» для руководителей социальных кинозалов и учреждений культуры региона. Гости проведут три дня — с 24 по 26 июня на теплоходе. Программа фестиваля будет насыщенной, а его тема — трансформация себя, пространства и сообщества. «Это событие, позволит участникам полностью погрузиться в творческую среду. Гости приобретут новый опыт, познакомятся с коллегами и представителями разных сфер регионального и всероссийского уровня. В их числе кинорежиссер Алексей Федорченко, визуальный антрополог Елена Данилко, социолог Денис Сивков и другие», — сообщают организаторы события у себя в соцсетях. В программе «Кинореки» — кинопоказы документальных и игровых фильмов, лекций, мастер-классов, творческих мастерских разных направлений. Участники будут заниматься йогой, петь, танцевать с психотерапевтом, обучатся дизайну пространств и даже совершат экскурсию по звездному небу. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми резко выросли цены на теплоходные прогулки по Каме. Четырехчасовые прогулки по Каме на теплоходах «Козьма Минин» и «Н.В. Гоголь» в Перми подорожали в полтора раза.