В Перми резко выросли цены на теплоходные прогулки по Каме

Прогулка по Каме стала гораздо дороже Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Четырехчасовые прогулки по Каме на теплоходах «Козьма Минин» и «Н.В. Гоголь» в Перми подорожали в полтора раза. Редакция URA.RU сравнила цены на билет в этом сезоне и в прошлом.

«В 2021 году билет на теплоход стоил 1000 рублей, а для детей 3-11 лет — 550 рублей. В этом году фирма „Кама-Трэвел“ анонсировала стоимость билетов на летние круизы по 1500 рублей за взрослого и 850 рублей за ребенка по будням и 1850 и 1000 рублей — по выходным дням. Дети до трех лет — бесплатно», — рассказал корреспондент URA.RU.

Таким образом цена билетов на мини-формат речных круизов выросла на 50-85%. Первые круизы состоятся 14 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае подорожали сплавы. В среднем, цена выросла на 20-30%.