27 апреля 2022

В Перми резко выросли цены на теплоходные прогулки по Каме

© Служба новостей «URA.RU»
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Речной вокзал, виды города. Пермь, набережная, причал, речной вокзал, теплоход, речной вокзал пермь
Прогулка по Каме стала гораздо дороже Фото:

Четырехчасовые прогулки по Каме на теплоходах «Козьма Минин» и «Н.В. Гоголь» в Перми подорожали в полтора раза. Редакция URA.RU сравнила цены на билет в этом сезоне и в прошлом.

«В 2021 году билет на теплоход стоил 1000 рублей, а для детей 3-11 лет — 550 рублей. В этом году фирма „Кама-Трэвел“ анонсировала стоимость билетов на летние круизы по 1500 рублей за взрослого и 850 рублей за ребенка по будням и 1850 и 1000 рублей — по выходным дням. Дети до трех лет — бесплатно», — рассказал корреспондент URA.RU.

Таким образом цена билетов на мини-формат речных круизов выросла на 50-85%. Первые круизы состоятся 14 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае подорожали сплавы. В среднем, цена выросла на 20-30%.

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Четырехчасовые прогулки по Каме на теплоходах «Козьма Минин» и «Н.В. Гоголь» в Перми подорожали в полтора раза. Редакция URA.RU сравнила цены на билет в этом сезоне и в прошлом. «В 2021 году билет на теплоход стоил 1000 рублей, а для детей 3-11 лет — 550 рублей. В этом году фирма „Кама-Трэвел“ анонсировала стоимость билетов на летние круизы по 1500 рублей за взрослого и 850 рублей за ребенка по будням и 1850 и 1000 рублей — по выходным дням. Дети до трех лет — бесплатно», — рассказал корреспондент URA.RU. Таким образом цена билетов на мини-формат речных круизов выросла на 50-85%. Первые круизы состоятся 14 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае подорожали сплавы. В среднем, цена выросла на 20-30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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