Китай начал покупать у РФ рекордные объемы нефти

Россия увеличила на 55% поставки нефти в Китай, сообщили в СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Китай увеличил импорт нефти из России на 55% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил обозреватель агентства Reuters Чен Айчжу.

«По данным Главного таможенного управления Китая, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу „Восточная Сибирь-Тихий океан“ и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн тонн», — написал Айчжу. «Это эквивалентно примерно 1,98 миллионам баррелей в сутки и на четверть больше, чем 1,59 миллиона баррелей в сутки в апреле», — пояснил он.

Эти данные указывают на то, что Россия вернула себе первое место в рейтинге мировых поставщиков сырой нефти после перерыва в 19 месяцев. «Москва может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции», — уточнил Айчжу.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с началом спецоперации по демилитаризации Украины. Среди прочих ограничений страны ЕС ввели эмбарго на две трети поставок российской нефти, сообщал RT. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что «недружественные государства» сами страдают от ограничений против России. В Британии также призвали Европейский союз отказаться от давления на РФ, объяснив это тем, что санкции приносят больше вреда западным странам, чем Москве.