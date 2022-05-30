В Великобритании призвали Запад забыть о санкциях против России. «Они причиняют огромные страдания»

31 мая 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Европейский союз должен отказаться от санкционного давления на Россию, так как оно приносит больше вреда западным странам, чем влияния на Москву. Об этом заявил колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс. «Евросоюзу следует забыть о санкциях — от них больше вреда, чем пользы. Они вовсе не вынуждают Россию покинуть Украину, а причиняют огромные страдания во всем мире, поскольку цены на продукты питания и энергоносители стремительно растут», — заявил Саймон Дженкинс. Автор статьи подчеркнул, что страны ЕС пошли на большие жертвы ради того, чтобы ввести санкции против России, из-за чего страдают мирные жители, рискуя остаться без электричества. «И это несмотря на то, что Европа вкладывает в Россию около миллиарда долларов в день, чтобы заплатить за газ и нефть, которые она продолжает потреблять. Это кажется безумием», — добавил он. По его мнению, Брюссель не знает, что делать в сложившейся ситуации, у него нет практического плана. «Санкции, возможно, нанесли ущерб кредитоспособности России, но только ее платежный баланс увеличился 70-процентного скачка мировых цен на газ», — отмечается в статье. Ограничительные меры Запада должны были «изменить политику РФ», но этот метод демонстративно провалился, резюмировал Дженкинс. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе признали провал санкций против России. Журналист Business Insider Бен Винк заявил, что РФ не ощутила западного давления, благодаря поддержке Китая и Индии. В Иране отметили, что санкции не сработали благодаря платежной системе «Мир». В США признали провал идеи сделать Россию изгоем. Евродепутат предложил ввести санкции против США, чтобы остановить финансирование войн. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Жители Европы стали жаловать на кризис из-за санкций против РФ.