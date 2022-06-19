В Перми скандальный долгострой завершит компания из Ижевска

Закончить высотку должны за полтора года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Строительство пермского жилого комплекса «Столичный», дольщки которого неоднократно устраивали протесты, завершит ООО «Куб» из Ижевска. Компания выиграла конкурс на проведение работ, заявив цену в 524,9 млн рублей.

«Победителем конкурса на завершение работ по строительству жилого комплекса „Столичный“ (ул. Декабристов, 97 в Перми) объявлено ООО „Куб“ из Ижевска. Согласно протоколу на портале госзакупок, работы будут проведены за 524,9 млн руб. Начальная (максимальная) стоимость работ составляла 538 млн рублей», — пишет «Новый компаньон». Завершить стройку планируется в течение полутора лет.

22-этажную высотку на 140 квартир начали строить еще в 2006 году, но возвели только 19 уровней. В 2011 году застройщик ООО «Гран-1» был признан банкротом, а в 2015 году бывшего гендиректора компании Михаила Ощепкова за злоупотребления полномочиями приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. URA.RU рассказывало, что обманутые дольщики устраивали протесты возле администрации губернатора, требуя помощи. В феврале 2018 года в Перми появились плакаты с изображением недостроенного ЖК «Столичный», на котором растянут баннер с призывом «Помоги, Максим!» (обращение к тогдашнему губернатору Максиму Решетникову — URA.RU) и хэштег «#дядявовапомоги» (фраза с плаката, с которым одна пермских дольщиц ранее на набережной Камы встречала президента Владимира Путина).