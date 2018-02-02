Пермские власти готовят к новым протестным митингам

00:08 02 февраля 2018 0

Дольщики устроили в Перми масштабную рекламную кампанию. Сколько это стоило, и кто оплатил? Фото предоставлено читателем

Пока правительство Пермского края ищет варианты помощи обманутым дольщикам, недовольные владельцы недостроенных многоэтажек выходят «в народ». Дольщики организовали небывалую рекламную кампанию — как будто продуманную политтехнологами. Теперь каждый пермяк увидит их призывы о помощи. У наблюдателей же возникает вопрос, кто же организовал и оплатил эту акцию.

Читатели «URA.RU» рассказали, что в четверг, 1 февраля, зайдя в автобусы, обнаружили там большие плакаты с обманутыми дольщиками. Единственные указанные «выходные» данные — телефонный номер некоего «Штаба обманутых дольщиков и пайщиков». Кто напечатал плакаты, кто организовал эту акцию — непонятно. «Заходишь в автобус — а там такое. Все смотрят, удивляются», — пишет один из читателей.

Один из пермских перевозчиков на условиях анонимности пояснил, что плакаты размещались через рекламное агентство: «В данном случае перевозчика не волнует, кто оплатил эту рекламу. Ничего криминального в ней нет. Размещено порядка 200 плакатов, еще скоро появятся баннеры на улицах, насколько мне известно».

Теперь пассажиры автобусов будут знать обманутых дольщиков в лицо Фото предоставлено читателем

В Перми действительно появились еще и баннеры. Как и на плакатах, на каждом размещено фото конкретного дольщика, изображение недостроенного ЖК «Столичный» (на нем растянут баннер с призывом «Помоги, Максим!») и хэштег «#дядявовапомоги». Слоган «Дядя Вова, помоги!» — это фраза с плаката, с которым дольщица «Пермского Пермского микрорайона» Елена Лебедева и ее дочка в сентябре на набережной Камы встретили президента Владимира Путина.

Обманутые дольщики за последние пару лет стали одной из наиболее активных протестных групп в Прикамье. Но столь масштабная акция у многих вызывает удивление. Ведь региональные власти выразили готовность решить проблемы недостроенных домов, тема остается на контроле губернатора Максима Решетникова. В частности, накануне министерство строительства и архитектуры сообщило, что дольщики «Первого Пермского микрорайона» (а это крупнейший проблемный объект) приняли решение создать жилищно-строительный кооператив (ЖСК). При достройке домов порядка 70% дольщиков смогут получить субсидии из бюджета.

В прошлом году, когда дольщики в очередной раз активизировались, в кулуарах долго обсуждалось, кто может спонсировать их выступления (все же митинги и пикеты проходили весьма масштабные). Назывались и девелоперы, которые после смены губернатора оказались в новых жестких условиях, и энергетики (политику в отношении них тоже начали пересматривать), и просто тайные недоброжелатели главы региона. Но в итоге протест постепенно затих.

В пресс-службе минстроя сообщили, что сегодня в реестре обманутых дольщиков 638 человек, но это те, кто сами подали заявления. А вообще в целом по Пермском краю — порядка 1600.

Внимательные наблюдатели сообщили «URA.RU», что на плакатах указан номер телефона, который ранее уже использовался. Несколько лет назад по этому номеру пермякам предлагали позвонить в «Центр антикоррупции», открытый лидером движения «Выбор» Константином Окуневым и работавший в торгово-развлекательном центре «Разгуляй».

Дольщики забрали себе телефон борцов с коррупцией Фото: «URA.RU»

Экс-кандидат в губернаторы Константин Окунев сообщил, что не имеет отношения к акции дольщиков. «На автобусах я давно не езжу, но те плакаты, что видел в социальных сетях, мне понравились. Сделаны они неплохо. А то, что совпадает телефон — так Центр антикоррупции мы создавали в 2011 году. Сейчас на дворе 2018 год. Да и к „Разгуляю“ я больше не имею отношения. И насколько я помню, телефоны там были многоканальные», — говорит политик.

Корреспондент «URA.RU» позвонил по указанному на плакате номеру телефона. Женщина на другом конце провода вежливо сообщила, что «Штаб обманутых дольщиков и пайщиков» действительно работает, и предложила оставить координаты. Собеседница пояснила, что акция с плакатами и баннерами организована группой дольщиков.

Наталья Трушникова настаивает, что дольщики своими силами собрали средства и организовали масштабную кампанию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Координатор инициативной группы дольщиков «Первого Пермского микрорайона» Наталья Трушникова подтвердила, что акция придумана и реализована в том числе и ей. По ее словам, деньги на кампанию собирали в течение трех месяцев «с миру по нитке». Цель — в очередной раз привлечь внимание властей к проблемам дольщиков. Выпущено порядка 200 плакатов и около 20 баннеров.

«Мы решили напомнить, что по-прежнему существуем. Мы никуда не делись. Проблемы не решены и только усугубляются. Сейчас мы готовим ряд протестных акций», — пояснила Трушникова и добавила, что не считает создание ЖСК (а это предлагают власти) оптимальным вариантом решения проблем, поскольку у многих дольщиков нет денег на достройку домов.

Акции дольщиков, хоть и масштабные, уже вряд ли повлияют на мнение общественности, отмечает политический консультант Сергей Иванов. Одни считают, что люди сами приняли все риски, другие же сочувствуют, полагая, что отрасль строительства сильно зависит от общей экономической ситуации в стране.

«Однако любые общественные волнения, тем более в преддверии президентских выборов, вызывают головную боль у властей. Вероятно, губернатору ранее удалось купировать проблему. Но теперь на протесты идут второй и третий эшелоны дольщиков. И, конечно, на происходящее необходимо как-то реагировать», — полагает эксперт.