19 июня 2022
18 июня 2022

Сайты челябинских вузов взломали в первый день приемной кампании. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, приемная комиссия, челгу, челябинский государственный университет, таскаев сергей
В ЧелГУ советуют подавать заявления лично или через портал Госуслуг Фото:

Сайты всех вузов Челябинской области перестали работать 20 июня — в первый день приемной кампании. В пресс-службах вузов URA.RU подтвердили, что сайты не работают, но причину назвать не смогли, скорее всего, на сайты идет хакерская DDoS-атака.

«Ни один сайт вузов Челябинска не работает. Наши специалисты устраняют проблему, приемная кампания началась сегодня», — рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета.

В пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета также подтвердили, что идут работы по восстановлению сайта. О причинах не сообщается.

На сайте Челябинского института культуры говорится, что проблема связана с массированной DDoS-атакой. На сайте ЧелГУ, в отличие от площадок других вузов, сказано, что делать абитуриенту, пока ресурс не доступен.

Так выгдядит сайт ЮУрГУ
Государственный институт культуры сразу называет причину проблемы
В ЧелГУ советуют, что делать пока сайт не доступен

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Сайты всех вузов Челябинской области перестали работать 20 июня — в первый день приемной кампании. В пресс-службах вузов URA.RU подтвердили, что сайты не работают, но причину назвать не смогли, скорее всего, на сайты идет хакерская DDoS-атака. «Ни один сайт вузов Челябинска не работает. Наши специалисты устраняют проблему, приемная кампания началась сегодня», — рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета. В пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета также подтвердили, что идут работы по восстановлению сайта. О причинах не сообщается. На сайте Челябинского института культуры говорится, что проблема связана с массированной DDoS-атакой. На сайте ЧелГУ, в отличие от площадок других вузов, сказано, что делать абитуриенту, пока ресурс не доступен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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