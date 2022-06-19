В ЧелГУ советуют подавать заявления лично или через портал Госуслуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сайты всех вузов Челябинской области перестали работать 20 июня — в первый день приемной кампании. В пресс-службах вузов URA.RU подтвердили, что сайты не работают, но причину назвать не смогли, скорее всего, на сайты идет хакерская DDoS-атака.

«Ни один сайт вузов Челябинска не работает. Наши специалисты устраняют проблему, приемная кампания началась сегодня», — рассказали в пресс-службе Челябинского госуниверситета.

В пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета также подтвердили, что идут работы по восстановлению сайта. О причинах не сообщается.

На сайте Челябинского института культуры говорится, что проблема связана с массированной DDoS-атакой. На сайте ЧелГУ, в отличие от площадок других вузов, сказано, что делать абитуриенту, пока ресурс не доступен.

Так выгдядит сайт ЮУрГУ скриншот с сайта вуза

Государственный институт культуры сразу называет причину проблемы скриншот с сайта вуза

В ЧелГУ советуют, что делать пока сайт не доступен скриншот с сайта вуза