Возможная отставка Владимира Анисимова взволновала заксо Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В свердловском заксобрании закручивается интрига с отставкой депутата-единоросса Владимира Анисимова. Ожидалось, что вопрос о сложении его полномочий будет рассмотрен на ближайшей встрече мандатной комиссии, однако, как рассказала URA.RU глава комиссии Елена Трескова, такого пункта в повестке на данный момент нет. Теперь в парламенте не исключают, что Анисимов объявит о своем уходе на общем заседании 28 июня.

«К нам вопросов такого плана [о сложении Анисимовым депутатских полномочий] не поступало. Повестка [следующего заседания комиссии] определена, там перечислены совершенно другие вопросы», — пояснила Трескова. В то же время инсайдер URA.RU, знакомый с регламентом работы комиссии, уточнил, что какие-либо изменения могут вноситься в повестку даже в день заседания: «Вопрос об Анисимове еще может добавиться». Ранее говорилось, что мандатная комиссия соберется 21 июня, сейчас называется другая дата — 22 июня.

Два собеседника, знакомые с Анисимовым, отметили, что депутат еще не направлял официальное заявление спикеру заксо Людмиле Бабушкиной — ее, согласно регламенту, он должен оповестить первой. Предполагается, что это может произойти до конца недели. «После этого мандатная комиссия соберется снова», — добавил источник в парламенте. Дозвониться до Бабушкиной URA.RU не удалось.

Согласно одной версии, вопрос с уходом Анисимова должен быть решен к следующему вторнику, 28 июня, когда намечено общее заседание заксо. По другой версии, ясность появится уже к 22 июня, когда собирается мандатная комиссия — но только если депутат успеет написать заявление об отставке. Сам Анисимов оказался недоступен для общения с URA.RU.

Отставки Анисимова осенью 2021 года добивались областные власти. После выборов в заксобрание руководство региона рассчитывало, что вместо него депутатом будет полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов, которого протежировал губернатор Евгений Куйвашев. Тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько вел с Анисимовым переговоры и предлагал тому другую работу, но депутат отверг все предложения. Вместе с Тавруновым за тот мандат боролся глава управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. Сейчас их обоих называют главными претендентами на место Анисимова.

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