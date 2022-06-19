Свердловский депутат, сорвавший план Куйвашева, покинет заксо

Владимиру Анисимову прочат уход из свердловского заксобрания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания, экс-глава Серова (1996-2012) Владимир Анисимов покинет региональный парламент. Как сообщили URA.RU сразу два источника, близкие к заксо, 21 июня будет рассмотрен вопрос о сдаче его мандата. Осенью 2021-го Анисимова уже пытались отправить в отставку — тогда он срывал масштабный план областных властей.

«Завтра [21 июня] собирается мандатная комиссия, будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий Анисимова. Уходит по собственному желанию», — поделился инсайдер, знакомый с ситуацией в парламенте. Связаться с самим Анисимовым URA.RU не удалось: он сослался на занятость и попросил перезвонить, но на повторный звонок корреспондента не ответил.

Близкий к депутату собеседник поделился, что Анисимову предложено некое новое место работы. В сентябре 2021 года, сразу после выборов в заксобрание, политику уже делали оффер представители областной власти: депутата склоняли стать советником губернатора Евгения Куйвашева. Это было частью торга между депутатом и командой главы региона.

Изначально свердловское руководство хотело видеть в парламенте другого человека вместо Анисимова. По итогам прошлогодних выборов мандат должен был получить протеже Куйвашева — первый зампред свердловского спортивного общества «Динамо», полковник внутренней службы в отставке Алексей Таврунов. Однако его место в Серовской тергруппе «Единой России» оказалось непроходным. Власти вступили с Анисимовым в переговоры, которые вел тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько.

Но тогда депутат категорически отказался идти на уступки. В итоге Таврунову достался пост советника Куйвашева, а отношения губернатора с шефами областного главка МВД, которые лоббировали своего ставленника, временно испортились.

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