Екатеринбуржец выиграл в лотерею 7 млн рублей и не знает об этом

Победитель может еще не знать о своем выигрыше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Екатеринбурга купил лотерейный билет за несколько минут до тиража и выиграл суперприз — почти семь миллионов рублей. Счастливчик, вероятно, еще не знает о своей удаче, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Сегодня, 20 июня екатеринбуржец удачно купил лотерейный билет на сайте „Столото“. Счастливчик отгадал комбинацию чисел и выиграл суперприз государственной лотереи „Рапидо“ в размере 6 814 416 рублей. Счастливый билет был куплен на сайте „Столото“ за 300 рублей», — уточнили в пресс-службе распространителя лотерей.

Тираж прошел всего несколько часов назад, поэтому имя победителя пока неизвестно. Возможно, счастливец пока еще не знает о своем выигрыше.

В компании «Столото» добавили, что считают свердловчан удачливыми в лотереях. Так, за минувший год жители региона в совокупности сумели выиграть 1,24 млрд рублей.