19 июня 2022

Екатеринбуржец выиграл в лотерею 7 млн рублей и не знает об этом

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, столото
Победитель может еще не знать о своем выигрыше Фото:

Житель Екатеринбурга купил лотерейный билет за несколько минут до тиража и выиграл суперприз — почти семь миллионов рублей. Счастливчик, вероятно, еще не знает о своей удаче, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Сегодня, 20 июня екатеринбуржец удачно купил лотерейный билет на сайте „Столото“. Счастливчик отгадал комбинацию чисел и выиграл суперприз государственной лотереи „Рапидо“ в размере 6 814 416 рублей. Счастливый билет был куплен на сайте „Столото“ за 300 рублей», — уточнили в пресс-службе распространителя лотерей.

Тираж прошел всего несколько часов назад, поэтому имя победителя пока неизвестно. Возможно, счастливец пока еще не знает о своем выигрыше.

В компании «Столото» добавили, что считают свердловчан удачливыми в лотереях. Так, за минувший год жители региона в совокупности сумели выиграть 1,24 млрд рублей.

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Житель Екатеринбурга купил лотерейный билет за несколько минут до тиража и выиграл суперприз — почти семь миллионов рублей. Счастливчик, вероятно, еще не знает о своей удаче, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Сегодня, 20 июня екатеринбуржец удачно купил лотерейный билет на сайте „Столото“. Счастливчик отгадал комбинацию чисел и выиграл суперприз государственной лотереи „Рапидо“ в размере 6 814 416 рублей. Счастливый билет был куплен на сайте „Столото“ за 300 рублей», — уточнили в пресс-службе распространителя лотерей. Тираж прошел всего несколько часов назад, поэтому имя победителя пока неизвестно. Возможно, счастливец пока еще не знает о своем выигрыше. В компании «Столото» добавили, что считают свердловчан удачливыми в лотереях. Так, за минувший год жители региона в совокупности сумели выиграть 1,24 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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