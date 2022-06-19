19 июня 2022

Очевидец заснял массовую драку на детской площадке в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы устроили массовую драку во одном из дворов города (фото соцсети)

Неизвестные устроили массовую драку в одном из дворов Кургана. Момент потасовки попал на видео, которое опубликовали на YouTube. Автор ролика прокомментировал инцидент URA.RU и пожелал остаться анонимным.

«Драка произошла 17 июня в 6 микрорайоне Заозерного во дворе между домами №31 и №32. Мужчина с татуировками подошел сперва к одному парню, потом к другому, который сидел у стола. Завязалась драка», — сообщает очевидец на условиях анонимности.

По словам автора ролика, драка завязалась между мужчиной и двумя молодым парнями. Трое прохожих пытались разнять потасовку. В пресс-службе УМВД России по Курганской области сообщили URA.RU, что уточняют информацию по данной ситуации. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время.

До этого URA.RU сообщало, что жительницы Курганской области устроили потасовку в студии «Первого канала» на передаче «Мужское/Женское». Выпуск был посвящен скандалу с издательством над двухлетним малышом в Кипельском детском доме.

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Неизвестные устроили массовую драку в одном из дворов Кургана. Момент потасовки попал на видео, которое опубликовали на YouTube. Автор ролика прокомментировал инцидент URA.RU и пожелал остаться анонимным. «Драка произошла 17 июня в 6 микрорайоне Заозерного во дворе между домами №31 и №32. Мужчина с татуировками подошел сперва к одному парню, потом к другому, который сидел у стола. Завязалась драка», — сообщает очевидец на условиях анонимности. По словам автора ролика, драка завязалась между мужчиной и двумя молодым парнями. Трое прохожих пытались разнять потасовку. В пресс-службе УМВД России по Курганской области сообщили URA.RU, что уточняют информацию по данной ситуации. В ведомстве пообещали ответить в ближайшее время. До этого URA.RU сообщало, что жительницы Курганской области устроили потасовку в студии «Первого канала» на передаче «Мужское/Женское». Выпуск был посвящен скандалу с издательством над двухлетним малышом в Кипельском детском доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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