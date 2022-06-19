19 июня 2022

В Перми ликвидировали оборонное предприятие-банкрот

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, гаубица
Завод занимался ремонтом артиллерии Фото:

Акционерное общество «39 Арсенал», которое занималось ремонтом артиллерийских систем и оборудования противотанковых ракетных комплексов, ликвидировано. Ранее компанию признали банкротом, а имущество завода распродали.

«АО „39 Арсенал“ с 17 июня исключено из единого госреестра юридических лиц. По данным „СПАРК-Интерфакс“, это произошло после завершения процедуры конкурсного производства предприятия», — пишет «Коммерсант».

Предприятие занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем крупного калибра и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов. В январе 2020 года URA.RU писало, что имущество завода на 275,9 млн рублей выставлено на торги.

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Акционерное общество «39 Арсенал», которое занималось ремонтом артиллерийских систем и оборудования противотанковых ракетных комплексов, ликвидировано. Ранее компанию признали банкротом, а имущество завода распродали. «АО „39 Арсенал“ с 17 июня исключено из единого госреестра юридических лиц. По данным „СПАРК-Интерфакс“, это произошло после завершения процедуры конкурсного производства предприятия», — пишет «Коммерсант». Предприятие занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем крупного калибра и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов. В январе 2020 года URA.RU писало, что имущество завода на 275,9 млн рублей выставлено на торги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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