Родители школьников жалуются на переполненные классы в школе №76 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга жалуются на переполненные классы в школе №76. По словам горожан, после закрытия двух образовательных учреждений всех детей направляют в одно учебное заведение, но мест в нем не хватает. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Мой ребенок ходил в лицей № 110 им. Л.К. Гришиной. Были довольны. Позже учреждение закрыли на ремонт, так как начала сыпаться штукатурка. Нас направили в школу №76. Во-первых, школа находится далеко от дома. Во-вторых, классы переполнены. Дети сидят друг у друга на головах. В таких условиях качественного образования быть не может», — пожаловалась Елена.

По словам другой мамы, после закрытия гимназии их ребенка также определили в переполненную школу №76. «Мой ребенок ходил в гимназию №40. Ее закрыли. Президент говорит о приоритете доступного и качественного образования, но наши городские чиновники, видимо, не слышат. Классы школы №76 переполнены. Мест явно хватает. А понимания, когда снова откроют нашу гимназию, тоже нет», — посетовала горожанка.

Редакция агентства обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Директор школы №76 Игорь Климовских пояснил корреспонденту URA.RU, что проблема с переполненными классами имеется, но пока еще есть свободные места. «Да, действительно, в скором времени школа столкнется с тем, что не сможет вместить всех желающих. Решения проблемы пока не предвидится, так как в соседних образовательных учреждениях мест тоже нет», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что родители учеников престижной гимназии №13 в Екатеринбурге протестуют после перевода школьников на учебу во вторую смену. Директор гимназии Римма Стихина отметила, что окончательно решение о переходе на обучение в две смены не принято.

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