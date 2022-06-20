Дочь Шойгу Ксения приняла участие в екатеринбургском марафоне Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения протестировала «Гонку героев» в Екатеринбурге. Она посетила мероприятие на полигоне «Свердловский» 18 июня.

«Затестили нашу обновленную трассу в прошлую субботу на Гонке в Екатеринбурге. Мне кажется, получился прям огонь», — написала Ксения Шойгу в своем telegram-канале.

«Гонка героев» является проектом команды «Лиги героев», которая была создана Ксенией Шойгу. Для участия в гонке нужно зарегистрироваться на сайте проекта. В 2019 году организатор мероприятия Ксения Шойгу заявила, что российская экстремальная эстафета «Гонка героев» впервые в истории пройдет не только в России, но и в Китае. По ее словам, в Китае забег в рамках «Гонки» должен был пройти осенью.