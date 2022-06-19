Курганская область из-за пожаров получила особые указания Путина

В Курганской области оценят ущерб, который нанесли майские пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил властям Курганской области оказать материальную помощь погорельцам, оценить ущерб, нанесенный пожарами, провести ремонты на поврежденных объектах. Особые указания прописаны в указе главы государства, который опубликован на официальном сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам Красноярского края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей до 1 июля обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи. Финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплату единовременного пособия гражданам, здоровью которых причинен вред», — говорится в тексте указа.

В Курганской области до 1 октября необходимо оценить ущерб, который пожары нанесли домам, социальным объектам, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. В документе указано, что компенсацию на эти цели выделят из федерального бюджета. Региональные власти должны обеспечить социальную поддержку погорельцев, отправить на отдых детей, которые пострадали от пожаров и завершить восстановительные работы на объектах.

URA.RU писало, что для помощи жителям Курганской области, которые пострадали из-за пожаров, создали специальную комиссию. Крупные природные пожары бушевали в регионе в конце апреля — начале мая. Возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья.

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