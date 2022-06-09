Для помощи курганским погорельцам создали спецкомиссию

В Кургане создали спецкомиссию для назначения денежных выплат погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для помощи жителям Курганской области, которые пострадали из-за пожаров, создали специальную комиссию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать комиссию по предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей, утратившим жилое помещение, в результате чрезвычайной ситуации», — указано в опубликованном приказе. Комиссию возглавила начальник Главного управления социальной защиты населения региона Елена Ситникова.

В документе прописано, что комиссия будет рассматривать и анализировать документы, которые необходимы для предоставления денежной помощи, рекомендовать предоставить или отказать в выплате.

URA.RU писало, что власти Курганской области заберут денежные выплаты на сгоревшее в пожарах жилье у тех, кто будет на них покупать дома и квартиры у близких родственников. Также эти деньги нельзя использовать на оплату земельного участка при покупке дома, который занимает здание. Ранее стало известно, что жители Курганской области, которые потеряли единственное жилье из-за природных пожаров, получат компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Если во время режима ЧС было потеряно не единственное жилье, то курганцы могут рассчитывать на выплату в размере 100 тыс. рублей. Крупные пожары бушевали в регионе в конце апреле — начале мая.