Депутат Госдумы предложил снизить НДФЛ для части россиян

12 марта 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Полная отмена налогов для граждан лишит регионы денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Необходимо снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Корректировка НДФЛ и имущественных налогов в интересах самых незащищенных слоев населения, безусловно, нужна. Точно нужно снижать ставку НДФЛ для тех, кто получает доход на одного человека ниже одного-двух МРОТ», — сказал Михаил Щапов. По его словам, отменять все налоги для граждан РФ опасно. «Это крайне маловероятный сценарий. Если это произойдет, то будут полностью разбалансированы бюджеты регионов, городов и районов, где НДФЛ и имущественные налоги составляют не менее половины доходов. Такое решение может полностью разрушить всю существующую налоговую систему. Регионы лишатся в среднем половины своих доходов, а муниципалитеты потеряют еще больше», — отметил депутат. Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов раскрыл, какие обсуждения по поводу текущего кризиса ведутся в нижней палате. «Идут очень плотные дискуссии, как купировать проблему инфляции. Рост цен серьезный, нужно срочно что-то делать. К этому все готовы, просто выбирают самый адекватный инструментарий, который будет наиболее эффективен. Пока речь идет о сокращении налогового бремени граждан. По бизнесу тоже рассматриваются точечные меры, такие как отмена штрафов. О кардинальном изменении налогового режима пока речь не идет», — поделился собеседник URA.RU. От депутатов поступают и другие предложения. «Звучат заявки по искусственному регулированию цен. Пока же речь идет о том, что антимонопольная служба имеет полный инструментарий. Сегодня надо пользоваться им. Принудительно вводить регулирование цен нецелесообразно», — отметил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих меньше двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Корректировка НДФЛ и имущественных налогов в интересах самых незащищенных слоев населения, безусловно, нужна. Точно нужно снижать ставку НДФЛ для тех, кто получает доход на одного человека ниже одного-двух МРОТ», — сказал Михаил Щапов. По его словам, отменять все налоги для граждан РФ опасно. «Это крайне маловероятный сценарий. Если это произойдет, то будут полностью разбалансированы бюджеты регионов, городов и районов, где НДФЛ и имущественные налоги составляют не менее половины доходов. Такое решение может полностью разрушить всю существующую налоговую систему. Регионы лишатся в среднем половины своих доходов, а муниципалитеты потеряют еще больше», — отметил депутат. Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов раскрыл, какие обсуждения по поводу текущего кризиса ведутся в нижней палате. «Идут очень плотные дискуссии, как купировать проблему инфляции. Рост цен серьезный, нужно срочно что-то делать. К этому все готовы, просто выбирают самый адекватный инструментарий, который будет наиболее эффективен. Пока речь идет о сокращении налогового бремени граждан. По бизнесу тоже рассматриваются точечные меры, такие как отмена штрафов. О кардинальном изменении налогового режима пока речь не идет», — поделился собеседник URA.RU. От депутатов поступают и другие предложения. «Звучат заявки по искусственному регулированию цен. Пока же речь идет о том, что антимонопольная служба имеет полный инструментарий. Сегодня надо пользоваться им. Принудительно вводить регулирование цен нецелесообразно», — отметил парламентарий.