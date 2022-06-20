Владимир Миронов возглавляет следственное управление с 2002 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области, шеф главного следственного управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов в скором времени может покинуть свой пост. Как сообщил URA.RU источник в ведомстве, вопрос с отставкой силовика, отдавшего службе почти 40 лет, практически решен.

«Миронов в ближайшее время подаст рапорт на увольнение по собственному. Вопрос уже согласован, осталось официальное подтверждение», — заявил собеседник, знакомый с деталями отставки. Другой источник в ведомстве допустил, что причина заключается в возрасте генерал-майора — осенью Миронову исполнится 63 года, а предельного возраста службы, 60 лет, он достиг еще в 2019-м. Тогда, чтобы сохранить силовика на службе, ему продлевали контракт по специальной процедуре.

«С [начальником областного главка Александром] Мешковым у него нормальные отношения, причина не в этом», — уточнил инсайдер. Мешков — четвертый руководитель свердловского ГУ МВД, с которым работает Миронов. Генерал-майор возглавляет следственное управление последние 20 лет и остается одним из старожилов главка, пережившим трех предыдущих начальников.

При этом третий информированный источник в ведомстве призвал не спешить с выводами: «Миронова уже лет пять отправляют в отставку». Последняя серьезная попытка вытеснить Миронова была предпринята в 2020 году, когда свердловский главк навестила инспекторская проверка из Москвы. Считалось, что с ее помощью Мешков хочет снять Миронова и поставить на его место своего человека.

Выяснить официальную позицию свердловского ГУ МВД пока не удалось. В пресс-службе главка посоветовали URA.RU обратиться по данной теме с официальным запросом. На момент публикации ответ не поступил.

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