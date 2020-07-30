В свердловском главке МВД будет ротация — по сценарию УФСБ

Возможная цель проверки — поиск аргументов для кадровой ротации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Главном управлении МВД по Свердловской области в течение последних недель проходила инспекторская проверка из Москвы. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правоохранительных органах. Проводили ее сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России. Целью инспекции в полицейском главке было проверить работу ГСУ и получить аргументы для последующей крупной кадровой ротации, необходимой Мешкову.

По данным собеседников агентства, проверка была инициирована главой свердловского ГУ МВД Александром Мешковым, который повторил метод, примененный ранее его коллегой — новым главой свердловского УФСБ Алексеем Зиновьевым. Весной он инициировал проверку местных кадров инспекторами из Москвы, что позволило затем произвести ряд кадровых обновлений.

Владимир Миронов — один из опытнейших руководителей в свердловском главке МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главное следственное управление свердловского ГУ МВД уже 18 лет возглавляет Владимир Миронов. Генерал-майор юстиции — один из старожилов в руководстве свердловской полиции: он пережил трех начальников главка. Мешков, формируя команду, смог завести своих людей на многие ключевые посты (например, начальника УМВД по Екатеринбургу, главного полицейского «уральского Рублевки»), однако сменить Миронова пока не удалось, после чего и было решено организовать инспекцию.

О результатах проверки мнения инсайдеров расходятся. «Да, приезжали „эсбэшники“ из Москвы, но Миронов с ними решил все вопросы», — уверен источник в одном из силовых ведомств. «Накопали столько, что хватит для возбуждения уголовного дела», — уверен собеседник в другой силовой структуре, отмечая, что ГСУ ведет в основном экономические дела, и именно в адрес этого ведомства чаще других звучат упреки в коррумпированности. По данным инсайдера, наработанный материал передан руководителю второго отдела по расследованию особо важных дел свердловского СК (который ведет дела в отношении полицейских) Алексею Шмакову.

Впрочем, не факт, что даже с помощью столь кардинальных методов удастся сместить Миронова — последний рассчитывает на свои связи в областной прокуратуре и поддержку своего воспитанника Сергея Лебедева, занимающего сейчас пост заместителя главы МВД России.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, а также к Владимиру Миронову — тот не ответил на сообщение от URA.RU. Вот как прокомментировал ситуацию пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

«Так называемые инсайдеры-кроты, вероятно, еще от июльского 39-тиградусного пекла не отошли, — заявил полковник Горелых. — Мираж перед глазами им затмевает разум либо заказ поступил сочинить очередную страшилку про региональный главк МВД, Официально заявляю, что ни в текущем месяце — июле, ни в июне никакой московской комиссии проверяющих у нас не было. Так что пусть фантазеры свой пыл поубавят».