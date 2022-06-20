В Челябинской области «обнулят» налог для ряда компаний

При выполнении ряда условий аграриев освободят от налога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой обнулить ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСНХ) для части компаний агропромышленного комплекса. Законопроект внесут в заксобрание области 23 июня, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Проект регионального закона позволит пролонгировать льготу для сельхозпроизводителей области по снижению вдвое — с 6 до 3% — ставки единого сельхозналога (ЕСХН) и продлить ее действие на 2022—2024 годы. Также будет установлена нулевая ставка налога для хозяйств, которые в этот период сохранят рабочие места или откроют новые», — уточнили в пресс-службе.

По мнению Текслера, законопроект решает задачи обеспечения продовольственной безопасности Челябинской области и расширяет занятость на селе. Льгота начнет действовать с 1 января 2022 года.

Поскольку ЕСХН полностью направляется в местные бюджеты, выпадающие доходы региональные власти намерены компенсировать из областной казны. Льгота на этот налог была установлена в 2021 году. Как сообщают в пресс-службе губернатора со ссылкой на данные налоговой службы, за 2021 год льготой воспользовались 778 предприятий АПК. Сумма выпадающих доходов составила 51,7 млн рублей.

На фоне действующих санкций недружественных стран Россия смогла полностью заменить поставки ряда импортных товаров, переориентировав спрос на продукцию отечественных производителей. Экономические ограничения были введены после начала проведения спецоперации на Украине. Политика импортозамещения признана успешной и расширяет свои границы.

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