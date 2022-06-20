Ученица лицея в Пермском крае сдала несколько ЕГЭ на 100 баллов

Первым мультистобалльником стала учащаяся кунгурского лицея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учащаяся лицея №1 в Кунгуре (Пермский край) Варвара Буторина стала первой старшеклассницей в крае, которой удалось сдать сразу несколько предметов на 100 баллов. О результатах сдачи госэкзаменов сообщается на сайте краевого министерства образования.

«По результатам семи экзаменов на сегодняшний день определился первый мультистобалльник — учащийся набравший 100 баллов по двум и более дисциплинам. Им стала выпускница кунгурского лицея № 1 Варвара Буторина. Она получила наивысший балл по русскому языку и истории. На сегодняшний день в Пермском крае 56 школьников, имеющих максимальные 100 баллов по одному из предметов», — отмечает пресс-служба минобразования.

Всего в регионе насчитали 420 школьников, набравших 81 и более баллов. Стобалльниками стали учащиеся лицея № 4 (Пермь), лицея № 1 (Кунгур), школы № 1 (Очер) и школы им. А.В. Флоренко (Ныроб). 20 и 21 июня в Пермском крае старшеклассники сдают завершающий экзамен основного периода по информатике и ИКТ в компьютерной форме.

Ученица кунгурского лицея Варвара Буторина стала первым мультистобалльником Фото: сайт министерства образования Пермского края