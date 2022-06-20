Источники: федеральный куратор Пермского края едет в регион

Дмитрий Чернышенко едет в Пермь, чтобы проверить, как город готовится к предстоящему 300-летию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В субботу, 25 июня, в Перми, как ожидается, планируется заседание федерального оргкомитета по подготовке 300-летнего юбилея краевой столицы под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников.

«В субботу, [25 июня], планируется заседание федерального оргкомитета „Пермь-300“ под председательством Дмитрия Чернышенко», — рассказал собеседник, близкий к краевой администрации. Повестка заседания сейчас формируется.

По словам инсайдера в структурах федерального правительства, Чернышенко намерен «осмотреть объекты, которые строятся и реконструируются к 300-летию», «Также планируется проведение оргкомитет с участием федеральных министерств и представителей от региона», — добавил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства РФ с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ к моменту публикации новости не него не поступил.

Дмитрий Чернышенко возглавил федеральный оргкомитет в 2020 году. Это будет второе заседание под его председательством, первое прошло весной 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что по указу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был откорректирован состав регионального оргкомитета.