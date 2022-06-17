Трамп предрек Третью мировую войну из-за действий США на Украине

18 июня 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Трамп заявил об угрозе Третьей мировой из-за действий Белого Дома на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может привести к Третьей мировой войне из-за действий США, снабжающих Киев вооружением на миллиарды долларов. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Нэшвилл (штат Теннесси). «Возможно, это приведет к Третьей мировой войне из-за того, что мы делаем. Мы только что дали 40 млрд долларов в дополнение к еще 16 млрд, всего 56 млрд», — сказал Трамп. Трансляцию его выступления вело издание The Hill. Экс-президент также отметил, что союзники США в лице Евросоюза оказывают Украине значительно меньшую помощь. «Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось», — заключил он. Это не первый упрек Трампа в адрес властей США. Ранее он раскритиковал действующего американского президента Джо Байдена, выделившего 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине, но не нашедшего ресурсов для защиты детей от повторения массовой стрельбы. Соединенные Штаты регулярно спонсируют ВСУ в ходе спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. США заявили, что потратили все деньги, выделенные для поддержки Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Конфликт на Украине может привести к Третьей мировой войне из-за действий США, снабжающих Киев вооружением на миллиарды долларов. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Нэшвилл (штат Теннесси). «Возможно, это приведет к Третьей мировой войне из-за того, что мы делаем. Мы только что дали 40 млрд долларов в дополнение к еще 16 млрд, всего 56 млрд», — сказал Трамп. Трансляцию его выступления вело издание The Hill. Экс-президент также отметил, что союзники США в лице Евросоюза оказывают Украине значительно меньшую помощь. «Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось», — заключил он. Это не первый упрек Трампа в адрес властей США. Ранее он раскритиковал действующего американского президента Джо Байдена, выделившего 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине, но не нашедшего ресурсов для защиты детей от повторения массовой стрельбы. Соединенные Штаты регулярно спонсируют ВСУ в ходе спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Байден планирует подписать приказ о дополнительной военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов. США заявили, что потратили все деньги, выделенные для поддержки Украины.