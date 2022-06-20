Источник раскрыл программу визита вице-премьера РФ в Пермь

Дмитрий Махонин (справа) представит Дмитрию Чернышенко (слева) программу празднования Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В повестке заседания федерального оргкомитета по подготовке 300-летнего юбилея Перми под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 25 июня значится один вопрос, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентует программу празднования 300-летия.

«На оргкомитете губернатор представит презентацию праздничных мероприятий. Она составляется при участии заместителя руководителя регионального оргкомитета Натальи Галкиной», — отметил источник.

Он также рассказал, какие объекты краевые власти покажут Дмитрию Чернышенко. Это стройплощадка нового здания галереи, пространство завода имени Шпагина, обновленная набережная и ряд других. Ранее URA.RU сообщало, что в субботу, 25 июня, Дмитрий Чернышенко приедет в Пермь, где проведет заседание федерального оргкомитета «Пермь-300».