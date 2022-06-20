20 июня 2022

Источник раскрыл программу визита вице-премьера РФ в Пермь

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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, чернышенко дмитрий, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин (справа) представит Дмитрию Чернышенко (слева) программу празднования Фото:

В повестке заседания федерального оргкомитета по подготовке 300-летнего юбилея Перми под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 25 июня значится один вопрос, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентует программу празднования 300-летия.

«На оргкомитете губернатор представит презентацию праздничных мероприятий. Она составляется при участии заместителя руководителя регионального оргкомитета Натальи Галкиной», — отметил источник.

Он также рассказал, какие объекты краевые власти покажут Дмитрию Чернышенко. Это стройплощадка нового здания галереи, пространство завода имени Шпагина, обновленная набережная и ряд других. Ранее URA.RU сообщало, что в субботу, 25 июня, Дмитрий Чернышенко приедет в Пермь, где проведет заседание федерального оргкомитета «Пермь-300».

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В повестке заседания федерального оргкомитета по подготовке 300-летнего юбилея Перми под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко 25 июня значится один вопрос, рассказал URA.RU источник, близкий к оргкомитету. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин презентует программу празднования 300-летия. «На оргкомитете губернатор представит презентацию праздничных мероприятий. Она составляется при участии заместителя руководителя регионального оргкомитета Натальи Галкиной», — отметил источник. Он также рассказал, какие объекты краевые власти покажут Дмитрию Чернышенко. Это стройплощадка нового здания галереи, пространство завода имени Шпагина, обновленная набережная и ряд других. Ранее URA.RU сообщало, что в субботу, 25 июня, Дмитрий Чернышенко приедет в Пермь, где проведет заседание федерального оргкомитета «Пермь-300».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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