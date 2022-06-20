В ХМАО бизнесмен пойдет под суд за уклонение от налогов на 70 млн

Следственный комитет ХМАО завершил расследование уголовного дело о неуплате налогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор коммерческой организации из Сургута предстанет перед судом за уклонение от налогов на сумму почти в 70 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«По версии следствия, в период с марта по июль 2018 года обвиняемый, наделенный правом подписи финансовых документов и доступа к системе банковского обслуживания, фактически являясь руководителем коммерческой организации, несмотря на наличие у предприятия задолженности по налогам и сборам свыше 60 миллионов рублей, путем организации взаиморасчетов между контрагентами минуя счета предприятия, сокрыл от налоговых органов более 68 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки», — прокомментировали в пресс-службе окружного силового ведомства.

Сам обвиняемый вину не признал, но силовики считают, что в ходе следствия собрано достаточное количество доказательств. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о топ-менеджере строительной компании «Сургутинтерстрой».

Ранее URA.RU сообщало, что в суд передано уголовное дело о взятке в отношении экс-заместителя директора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова и экс-депутата думы Югроска Александра Беккера. Бывший чиновник оказывал поддержку народному избраннику в получении субсидий на ведение агробизнеса.