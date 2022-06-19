Экс-чиновник из ХМАО и бывший депутат пойдут под суд за взятки

Общая сумма взяток составила около полумиллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего замдиректора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова и экс-депутата думы Югорска Александра Беккера будут судить за ряд крупных коррупционных преступлений. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО и СУ СКР по Югре.

«Следствием установлено, что в период с 2019 года по 2020 года заместитель директора департамента промышленности округа и его подчиненный сотрудник получили через посредника взятки в виде имущества и денежных средств от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства за покровительство деятельности последнего при получении мер государственной поддержки. Общая сумма взяток составила свыше 490 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Экс-глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Беккер, который также был депутатом думы Югорска, по версии следствия, предоставил фиктивные документы на компенсацию затрат, которые Шиповалов подписал без соответствующей проверки. Руководитель фермерства незаконно получил из бюджета округа 3,3 млн рублей.

Также бывшего замдиректора департамента промышленности ХМАО обвиняют в незаконном хранении оружия. «У должностного лица обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся после аннулирования лицензии за неоднократные нарушения правил оборота гражданского оружия более 2000 патронов к нарезному огнестрельному оружию», — добавили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.

Ранее URA.RU рассказывало, что Шиповалов сдал чиновника, который фигурировал в другом коррупционном скандале. Тогда бывший сотрудник департамента промышленности ХМАО получил пять лет условно за получение взятки.

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