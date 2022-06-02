Американский генерал Ванхерк испугался нового оружия России

03 июня 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

Американским лидерам будет нечего ответить на удары РФ передовыми вооружениями, считает Глен Ванхерк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые российские вооружения представляют «главную военную угрозу» для США. Об этом заявил генерал США, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США Глен Ванхерк. Россия и Китай развертывают передовые наступательные средства космической войны, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, способные наносить удары по целям на территории США с нескольких направлений и во всех областях, передает слова Глена Ванхерка газета The Washington Times. Из-за этого, подчеркивает генерал, Россия является «главной военной угрозой» США. Также он предрек, что в ближайшие несколько лет РФ развернет новые ракеты большой дальности, с помощью которых Москва сможет нанести удар по Америке с южной и северной траекторий. Лидеры США, по его словам, ничем не смогут ответить на такие удары. Ранее в Минобороны РФ сообщили о первых испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», которая не имеет аналогов в мире. Командующий Ракетных войск стратегического значения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что ракета является неуязвимой для средств перехвата. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал «воронку от болванки» «Сармата» и призвал Запад разговаривать вежливее. В США решили шантажировать Москву санкциями, чтобы разоружить Россию. Вашингтон планирует продлить ограничения на ядерный арсенал РФ после 2026 года.

Новые российские вооружения представляют «главную военную угрозу» для США. Об этом заявил генерал США, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США Глен Ванхерк. Россия и Китай развертывают передовые наступательные средства космической войны, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, способные наносить удары по целям на территории США с нескольких направлений и во всех областях, передает слова Глена Ванхерка газета The Washington Times. Из-за этого, подчеркивает генерал, Россия является «главной военной угрозой» США. Также он предрек, что в ближайшие несколько лет РФ развернет новые ракеты большой дальности, с помощью которых Москва сможет нанести удар по Америке с южной и северной траекторий. Лидеры США, по его словам, ничем не смогут ответить на такие удары. Ранее в Минобороны РФ сообщили о первых испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», которая не имеет аналогов в мире. Командующий Ракетных войск стратегического значения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что ракета является неуязвимой для средств перехвата. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал «воронку от болванки» «Сармата» и призвал Запад разговаривать вежливее. В США решили шантажировать Москву санкциями, чтобы разоружить Россию. Вашингтон планирует продлить ограничения на ядерный арсенал РФ после 2026 года.