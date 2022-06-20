В Перми пройдет фестиваль комиксов

На фестиваль визуальной культуры и комиксов приедет специальный гость Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Перми пройдет традиционный фестиваль современной визуальной культуры и комиксов «PANICOMIX». Гости мероприятия увидят множество костюмов и необычных образов. Мероприятие пройдет 9—10 июля в «Губернии». В программе — конкурсы танцев и вокала, инсценировок и арта, косплей-барахолка, лотерея, мастер-классы, выставки, антикосплей, гостевое дефиле и интересные гости, сообщают организаторы.

«Представляем специального гостя PANICOMIX — Александра Сетейкина, исполнителя роли Димы Дубина в фильме „Майор Гром: Чумной Доктор“. Два дня Александр будет радовать своим присутствием посетителей фестиваля. Ему можно задать вопрос, сфотографироваться и получить автограф», — написано в анонсе мероприятия в социальной сети «Вконтакте».

В музыкальной части фестиваля ожидается множество известных пермских исполнителей. Но самый ожидаемый — Пермский губернский оркестр. На главной сцене оркестр вживую исполнит композиции из знаменитых кинофильмов и шедевров анимации. Каждая мелодия будет сопровождаться видеорядом. Полная программа мероприятия будет доступна позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми второй раз пройдет фестиваль «Кинорека» для руководителей социальных кинозалов и учреждений культуры региона. Гости проведут три дня — с 24 по 26 июня на теплоходе.