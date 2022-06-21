ФСБ предотвратила теракт во Владимирской области

У задержанного нашли оружие
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Владимирской области, который готовил теракт. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Во Владимирской области задержали местного жителя, готовившего „на фоне личной ненависти к системе госуправления“ теракт на антиправительственном митинге со взрывами и стрельбой. Он дал признательные показания», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ. Задержанный сам делал бомбы и оружие.
Ранее ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 российских регионах, сообщает RT. К сбыту и работе мастерских были причастны 116 человек.
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