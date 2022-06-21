ФСБ предотвратила теракт во Владимирской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, карабин, сайга, бойня
У задержанного нашли оружие Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Владимирской области, который готовил теракт. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во Владимирской области задержали местного жителя, готовившего „на фоне личной ненависти к системе госуправления“ теракт на антиправительственном митинге со взрывами и стрельбой. Он дал признательные показания», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ. Задержанный сам делал бомбы и оружие.

Ранее ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 российских регионах, сообщает RT. К сбыту и работе мастерских были причастны 116 человек.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Владимирской области, который готовил теракт. Об этом сообщает РИА «Новости». «Во Владимирской области задержали местного жителя, готовившего „на фоне личной ненависти к системе госуправления“ теракт на антиправительственном митинге со взрывами и стрельбой. Он дал признательные показания», — цитирует РИА «Новости» заявление ФСБ. Задержанный сам делал бомбы и оружие. Ранее ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских в 38 российских регионах, сообщает RT. К сбыту и работе мастерских были причастны 116 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...