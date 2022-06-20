20 июня 2022

В Челябинске сдают в аренду легендарный ночной клуб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения ON BAR. Екатеринбург, он бар, ночной клуб, on bar, тусовка, yjxyjq rke
«Галактика развлечений» открылась в 2003 году Фото:

В Челябинске в аренду сдается помещение ночного клуба «Галактика развлечений». Ежемесячный арендный платеж за одно из старейших ночных заведений Челябинска составляет 1 миллион рублей, говорится в объявлении на портале «Авито».

«Сдам помещение под ночной клуб, в помещение выполнен отличный ремонт, кондиционирование, вентиляция, полностью все оборудование, кальянный зал, три бара, сцена, в помещении два уровня, вместительность клуба около 1000 человек. Вместе с клубом сдается кухня со всем оборудованием», — говорится в объявлении.

Клуб расположен в Курчатовском районе по адресу: Комсомольский проспект, 16. Площадь помещения — 1000 квадратных метров. В том же здании находятся ресторан «Золотая Русь» и агентство праздников «Конфетти». По телефону риелтерского агентства URA.RU подтвердили, что речь идет именно о «Галактике развлечений».

Легендарная «Галактика развлечений» на Комсомольском проспекте существует с 2003 года. Подобной площадки, вмещающей от 500 до 1000 зрителей, в городе больше нет. Сейчас заведение по-прежнему функционирует, как и кухня.

В клубе концертная площадка вмещает от 500 до 1000 зрителей
Пока ночной клуб работает, как и кухня
В клубе два уровня, есть три бара и кальянный зал

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В Челябинске в аренду сдается помещение ночного клуба «Галактика развлечений». Ежемесячный арендный платеж за одно из старейших ночных заведений Челябинска составляет 1 миллион рублей, говорится в объявлении на портале «Авито». «Сдам помещение под ночной клуб, в помещение выполнен отличный ремонт, кондиционирование, вентиляция, полностью все оборудование, кальянный зал, три бара, сцена, в помещении два уровня, вместительность клуба около 1000 человек. Вместе с клубом сдается кухня со всем оборудованием», — говорится в объявлении. Клуб расположен в Курчатовском районе по адресу: Комсомольский проспект, 16. Площадь помещения — 1000 квадратных метров. В том же здании находятся ресторан «Золотая Русь» и агентство праздников «Конфетти». По телефону риелтерского агентства URA.RU подтвердили, что речь идет именно о «Галактике развлечений». Легендарная «Галактика развлечений» на Комсомольском проспекте существует с 2003 года. Подобной площадки, вмещающей от 500 до 1000 зрителей, в городе больше нет. Сейчас заведение по-прежнему функционирует, как и кухня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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