Путин поручил достроить все недострои России

Строительство на замороженных объектах должно завершиться за полтора-два года. Такую задачу поставил Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.
«Еще одна конкретная задача — за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно, наконец, соответствующим образом выстроить работу. Предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется», — поручил Путин (трансляция заседания велась на канале «Россия 24»). Он добавил, что недострои создают неудобства для граждан и портят внешний вид городских улиц.
Ранее СМИ сообщали, что 40% российских строительных компаний заморозили строительство жилья и офисов по всей России. Причиной этому стало резкое подорожание финансирования и стройматериалов, а также нарушение логистических цепочек. Многие производители стройматериалов приостановили импорт в Россию.
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Строительство на замороженных объектах должно завершиться за полтора-два года. Такую задачу поставил Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета. «Еще одна конкретная задача — за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно, наконец, соответствующим образом выстроить работу. Предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется», — поручил Путин (трансляция заседания велась на канале «Россия 24»). Он добавил, что недострои создают неудобства для граждан и портят внешний вид городских улиц. Ранее СМИ сообщали, что 40% российских строительных компаний заморозили строительство жилья и офисов по всей России. Причиной этому стало резкое подорожание финансирования и стройматериалов, а также нарушение логистических цепочек. Многие производители стройматериалов приостановили импорт в Россию.