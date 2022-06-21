Путин поручил достроить все недострои России

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Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, строительство школы, стройка, заозерный
Все недострои должны быть завершены через полтора-два года, поручил Путин Фото:

Строительство на замороженных объектах должно завершиться за полтора-два года. Такую задачу поставил Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

«Еще одна конкретная задача — за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно, наконец, соответствующим образом выстроить работу. Предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется», — поручил Путин (трансляция заседания велась на канале «Россия 24»). Он добавил, что недострои создают неудобства для граждан и портят внешний вид городских улиц.

Ранее СМИ сообщали, что 40% российских строительных компаний заморозили строительство жилья и офисов по всей России. Причиной этому стало резкое подорожание финансирования и стройматериалов, а также нарушение логистических цепочек. Многие производители стройматериалов приостановили импорт в Россию.

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Строительство на замороженных объектах должно завершиться за полтора-два года. Такую задачу поставил Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета. «Еще одна конкретная задача — за полтора-два года завершить строительство ранее замороженных объектов. Мы постоянно говорим о замороженных стройках. Нужно, наконец, соответствующим образом выстроить работу. Предусмотреть на эти цели дополнительное финансирование, если требуется», — поручил Путин (трансляция заседания велась на канале «Россия 24»). Он добавил, что недострои создают неудобства для граждан и портят внешний вид городских улиц. Ранее СМИ сообщали, что 40% российских строительных компаний заморозили строительство жилья и офисов по всей России. Причиной этому стало резкое подорожание финансирования и стройматериалов, а также нарушение логистических цепочек. Многие производители стройматериалов приостановили импорт в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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